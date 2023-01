Przebiła Świątek, ale w Australian Open nie zagra. Sensacyjna porażka

Ubiegły tydzień z pewnością należał do najlepszych w karierze Lindy Noskovej. Młoda tenisistka dotarła do finału turnieju WTA w Adelajdzie, pokonując po drodze m.in. Wiktorię Azarenkę (26. WTA), Darię Kasatkinę (8. WTA) oraz Ons Jabeur (2. WTA), o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ. Co więcej, to pierwsza od 15 lat tenisistka, która w wieku 18 lat awansowała do finału imprezy WTA 500. Taka sztuka nie udała się chociażby Idze Świątek. Czeszka miała prawo marzyć o dobrym występie w zbliżającym się Australian Open (16-29 stycznia). We wtorek czar prysł, a zawodniczka może pakować się do domu po porażce w eliminacjach.

Linda Noskova jedzie do domu. Idze Świątek odpadła rywalka w Australian Open

Noskova w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open zmierzyła się z reprezentującą Kanadę Katheriną Sebow. Po ostatnich sukcesach na kortach w Adelajdzie Czeszka była zdecydowaną faworytką, zwłaszcza że w poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA awansowała ze 102. na 56. miejsce.

Kanadyjka już od pierwszych gemów wyglądała nieco lepiej od 18-latki i pewnie wygrała pierwszego seta. W drugim Noskova wróciła do gry i wyrównała stan meczu. W decydującej partii to niżej notowana Kanadyjka była górą i to ona jest dalej w grze w turnieju kwalifikacyjnym. Spotkanie zakończyło się ostatecznie wynikiem 4:6, 6:3, 4:6. Po ostatniej akcji Sebow nie mogła uwierzyć w to, że wyrzuciła z turnieju faworytkę.

Co ciekawe pod wpisem oficjalnego profilu Australian Open na Twitterze wybuchła niemała burza. Kibice w komentarzach wyrazili niezadowolenie z faktu nieprzyznania Noskovej tzw. dzikiej karty. Ich zdaniem po niedzielnym finale w Adelajdzie zawodniczka miała zbyt mało czasu, aby przygotować się do kwalifikacji. Protesty nic nie wniosły i Czeszka może pakować się do domu. Dzika karta w tym roku przypadła Kimberly Birrell reprezentantce... Australii.

