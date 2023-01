Miała dominować razem ze Świątek, a zniknęła. Osaka błyszczy teraz poza kortem

Kiedy w październiku 2022 r. czołowe tenisistki brały udział w turniejach przygotowujących do WTA Finals, Naomi Osaka zwiedzała Paryż. A gdy na przełomie grudnia i stycznia największe gwiazdy szykowały się do sezonu i rozgrywały pierwsze mecze, Japonka ćwiczyła na zajęciach z pilatesu w Los Angeles i promowała swoją książkę dla dzieci "The Way Champs Play" ("Sposób gry mistrzów"). 25-latka, która ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe i kilkuletnią walkę z depresją, na nudę nie narzeka, choć nie wiadomo, kiedy ostatnio trenowała. I coraz częściej pojawia się pytanie, czy jeszcze w ogóle zamierza wrócić na kort.

Osaka od idolki Świątek do dobrej koleżanki. "Zainteresowanie, które wzbudziłam, było absurdalne"

Osaka, która pierwszy triumf wielkoszlemowy wywalczyła podczas US Open 2018, była na początku dla Igi Świątek idolką, wzorem do naśladowania. Polka nie kryła podziwu dla starszej o cztery lata koleżanki, która przebojem wdarła się do światowej czołówki. Wielką frajdę sprawiły jej pierwsze wspólne rozmowy i moment, gdy po raz pierwszy stanęły naprzeciw siebie na korcie. Obie szybko znalazły wspólny język, odwiedzały się na konferencjach prasowych i cieszyły nawzajem ze swoich sukcesów. Obie też zwracały uwagę na problem zdrowia psychicznego. O ile jednak Świątek stopniowo coraz lepiej radziła sobie z emocjami i presją, to u Osaki tendencja była raczej odwrotna.

Wszyscy miłośnicy tenisa pamiętają moment, gdy Japonka zapowiedziała, że nie będzie brała udziału w konferencjach prasowych podczas Roland Garros 2021. Argumentowała, że dziennikarze zadają nieraz pytania, które powodują u zawodników zwątpienie w samych siebie.

"Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdy w sali konferencyjnej jeszcze bardziej pogrąża się zawodników, którzy przegrali właśnie mecz. Nie wiem, dlaczego kopie się leżącego" - zaznaczyła w wydanym wtedy oświadczeniu.

Organizatorów paryskiego turnieju takie tłumaczenie nie przekonało i zagrozili jej wykluczeniem. Japonka ostatecznie sama wycofała się po drugiej rundzie. Potem coraz częściej opowiadała o depresji, z którą od lat się zmaga. Temu tematowi poświęcono też sporo miejsca w serialu Netfliksa, którego jest bohaterką. Filmowcy towarzyszyli jej przez dwa lata. Opowiedziała tam, że przerosła ją popularność, która była efektem wielkoszlemowego triumfu w Nowym Jorku z 2018 roku.

- Zainteresowanie, które wzbudziłam, było absurdalne. Nikt cię na to nie przygotowuje - podkreśliła.

O powstałym wówczas problemie opowiadał też agent Stuart Duguid. - Z dnia na dzień stała się wielką gwiazdą. Każdy ma swoją opinię na jej temat, a ona jest młoda. Ta presja bardzo jej ciążyła - przyznał Szkot, który w przeszłości pracował też z Agnieszką Radwańską.

Osaka wspomniała, że długo łączyła wygrywanie z oceną samej siebie, a zainteresowanie innych sprawiło, że zaczęła odczuwać coraz większą presję. Ciążyła jej odpowiedzialność i za bliskich, i współpracowników. W serialu wielokrotnie powtarza zdanie, że czuje się jak naczynie wypełnione ciężką pracą innych osób. A jako powód, dla którego związała się zawodowo z tenisem, podała chęć, by jej mama była szczęśliwa i nie musiała już pracować.

Osaka i Black Lives Matter. Pasmo sukcesów się skończyło. Japonka sprawną bizneswoman

Zainteresowanie Japonką rosło, bo poszła za ciosem. Po drugi tytuł wielkoszlemowy sięgnęła cztery lata temu, wygrywając Australian Open, a zaraz potem zadebiutowała w roli liderki światowego rankingu. Nie tylko jednak presja otoczenia miała wpływ na jej grę. 23-latka bardzo przeżyła tragiczną śmierć Kobego Bryanta w styczniu 2020 r. Legendarnego koszykarza, którego poznała osobiście, darzyła wielką sympatią i szacunkiem. W kolejnych tygodniach była rozstrojona - grała słabo, płakała na korcie, a w przerwach w grze zakrywała głowę ręcznikiem.

W drugiej części przerwanego z powodu pandemii COVID-19 sezonu Osaka, której ojciec jest Haitańczykiem, wróciła na właściwe tory. We wrześniu po raz drugi w karierze wygrała US Open. Dała się w tym czasie poznać także jako liderka w innym aspekcie. Wykorzystała popularność, aby zwrócić uwagę na ważne sprawy społeczne. Przede wszystkim na sprawę przemocy na tle rasowym. Wzięła udział w proteście organizowanym przez ruch Black Lives Matter, a podczas nowojorskiego turnieju miała maseczki z nazwiskami ofiar wspomnianej przemocy.

W przypadku Azjatki znów powtórzył się scenariusz sprzed dwóch lat. Tuż po triumfie w US Open w kolejnym sezonie zwyciężyła w Australian Open. Na tym sukcesie w Melbourne zakończyła się jednak jej dobra passa. Od dwóch lat nie wygrała już żadnego turnieju. Po Roland Garros 2021 zrobiła sobie przerwę od gry, mając na uwadze zdrowie psychiczne. W kolejnym sezonie nie była w stanie wrócić na szczyt, a do tego doszły kontuzje. Z Australian Open odpadła w trzeciej rundzie, w Paryżu i Nowym Jorku przegrała mecz otwarcia, a z występu w Wimbledonie zrezygnowała. Poprzednio ani razu do 1/8 finału w Wielkim Szlemie nie dotarła sześć lat temu.

Przebłyskiem dającym nadzieję kibicom był awans Osaki do finału w Miami, ale cały sezon w jej wykonaniu bardziej oddaje wynik decydującego meczu tej imprezy. Przegrała wtedy ze Świątek 4:6, 0:6. Potem już powodów do radości nie było. Ostatnim pełnym spotkaniem w jej wykonaniu był pojedynek pierwszej rundy US Open. We wrześniu wystąpiła jeszcze w Tokio, ale na otwarcie po pierwszym gemie rywalka skreczowała z powodu urazu, a Japonka sama wycofała się przed koleją rundą z powodu urazu mięśnia brzucha. Losy 25-latki miały odzwierciedlenie w jej pozycji na liście WTA. Z Top10 wypadła na początku października 2021 roku, 12 miesięcy temu była 13., a obecnie zajmuje 47. miejsce.

To, że zniknęła z tenisowej mapy, nie oznacza próżnowania. Wspomniane na wstępie wydanie książki to tylko jedno z wielu zajęć Osaki w ostatnich miesiącach. Wzorem wielu innych byłych i obecnych zawodników zainwestowała w klub w nieznanym zbytnio w Polsce sporcie pickleball, który jest mieszanką tenisa ziemnego i stołowego oraz badmintona. Wzięła też udział w przygotowaniu nowej kolekcji odzieżowej Nike i razem z Duguidem założyła agencję menedżerską Evolve.

Co zrobi Osaka? Toast w piżamie o godz. 13 podejrzanie smakujący wolnością

Pytania dotyczące dalszych losów Japonki przybrały na częstotliwości w ostatnich dniach. Najpierw w mediach pojawiła się informacja, że organizatorzy Australian Open nie są w stanie skontaktować się z 25-latką. Nieco później oni oficjalnie poinformowali o rezygnacji utytułowanej tenisistki ze startu w ich imprezie.

Czy Osaka jeszcze wróci na kort? Być może ona sama już zna odpowiedź na to pytanie, choć niewykluczone też, że wciąż się zastanawia nad kolejnym krokiem. Jak na razie sama w żaden sposób nie skomentowała rezygnacji z występu w Melbourne. Inni zaś próbują odgadnąć jej następny ruch. Jonathan Liew z brytyjskiego "The Guardian" uważa, że przerwa zrobiona sobie przez Japonkę nosi wszelkie znamiona tzw. cichego wycofania.

- Dotyczy to kilkorga innych graczy, których zaangażowanie w grę wydaje się warunkowe. Nadal są w stawce, wciąż rywalizują, ale bez morderczego, masochistycznego nastawienia, które mogłoby doprowadzić ich na szczyt lub na krawędź. Ich wszystkich łączy odrzucenie. Odrzucenie 12-miesięcznego zamieszania związanego z obecnością w tourze, karuzeli posiłków dostarczanych do hotelowych pokojów, poczucia niepokoju i przytłoczenia nadmiarem wirtualnego świata, co dotyczy głównie młodych zawodniczek i zawodników. Chodzi też o odrzucenie idei, że są nam winni cokolwiek poza dbaniem o własne dobre samopoczucie - argumentuje dziennikarz.

Toast smakujący wolnością

Jako przykład osoby, która poszła tą drogą wskazuje m.in. Ashleigh Barty. Australijka zakończyła nagle karierę w marcu ubiegłego roku, tuż przed 26. urodzinami, gdy była liderką rankingu WTA. Liew zaznacza na koniec, że mimo wszystko o kobiecy tenis można być spokojnym, bo w stawce są takie zawodniczki jak Świątek, Ons Jabeur i Coco Gauff. Wskazuje je jako obecne gwiazdy i nie ma wątpliwości, że pojawią się też nowe.

- Wszystko, co możemy zrobić, to życzyć Osace wszystkiego najlepszego. Może nawet podziwiać jej mały, cichy akt buntu. Nie możesz zniszczyć systemu, więc spraw, by działał dla ciebie. (...) A toast, który właśnie przygotowałaś o godz. 13 w piżamie, podejrzanie smakuje wolnością - puentuje dziennikarz brytyjskiej gazety.

Wszystkie rozważania nabrały nowego sensu w środowy wieczór. Naomi Osaka opublikowała w mediach społecznościowych post, który wyjaśnił jej nieobecność na kortach w ostatnich miesiącach - okazało się, że Japonka jest w ciąży.

"Zdaję sobie sprawę, że życie jest krótkie, nie biorę niczego za pewnik i codziennie otrzymuję nowe błogosławieństwo i przygodę. Wiem, że mam tak wiele do zrobienia. Jedną z rzeczy, na którą czekam, jest zobaczyć moje dziecko, które ogląda mnie w grze i mówi: »to moja mama«" – napisała tenisistka. I dodała: "2023 będzie dla mnie rokiem pełnym lekcji i mam nadzieję, że zobaczę was na początku następnego, bo będę na Australian Open 2024. Kocham was nieskończenie".

Jeśli Osaka rzeczywiście wzniesie toast, jak wieszczył jej Jonathan Liew, to z pewnością bezalkoholowy.