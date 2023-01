Słynny ekspert zaskakuje ws. Świątek. "Jedyne, co może stanąć na jej drodze"

Rok 2022 był spektakularny w wykonaniu Igi 安i徠ek. Wygrała aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe - Roland Garros i US Open. Zanotowała serię 37 meczów bez porażki, a od kwietnia nieprzerwanie pozostaje liderką rankingu WTA. W ostatnich 12 miesiącach nie miała sobie równych nie tylko na korcie, ale również poza nim. Wygrała w 88. plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Roku. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dopiero początek jej wielkich sukcesów. Takiego zdania jest m.in. Mats Wilander.

Wilander zwiastuje sukcesy Świątek. Zwraca jednak uwagę na jeden aspekt. To on może zaważyć na dominacji Polki

Legendarny tenisista podkreślił, że Świątek jest najlepszą zawodniczką na świecie i w tym momencie nie ma sobie równych. - Uważam, że porusza się lepiej niż wszyscy inni i może grać na wszystkich nawierzchniach - zauważył. Jednak w przyszłości sytuacja może ulec zmianie. Zdaniem Wilandera wszystko będzie zależało od sposobu myślenia tenisistki. W tej chwili tylko psychika może pokonać Polkę.

- Uważam, że dominacja Igi Świątek będzie zależała od niej samej. Rok 2022 był dla niej pełen sukcesów. Udowodniła nie tylko nam, ale również sobie, że jest najlepszą zawodniczką na świecie. Momentem przełomowym było US Open. Wtedy pokazała, że dominuje nie tylko na mączce - powiedział siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych.

Wilander ostrzegł jednak Polkę, że jej dominacja może się skończyć. O tym, kiedy to nastąpi, zadecyduje sama zawodniczka. - Jedyne, co może stanąć na drodze Świątek do wygrania dwóch lub trzech turniejów wielkoszlemowych w 2023 roku, jest ona sama. W pewnym momencie może sobie powiedzieć: "Ok, jestem lepsza niż wszyscy inni. Czas przestać się martwić, czy gram dobrze, czy źle. Nie przegrywam z nikim, więc jestem najlepsza". Uważam jednak, że takiego sposobu myślenia jeszcze u niej nie ma - kontynuował.

Wilander zauważył również, że Świątek nadal nie nauczyła się radzić sobie z porażkami. Widać to było m.in. w ostatnim meczu z Jessicą Pegulą w United Cup (2:6, 2:6). Wówczas Polka zasłoniła twarz ręcznikiem, a po jej policzkach płynęły łzy. - Kiedy patrzę na jej grę, czasami widzę frustrację. Rozumiem jednak te emocje - wynikają z jej wieku. Nadal jest na początku przygody z tenisem. Jednak jestem pewien, że w kolejnych latach zrozumie to, co jej starsi koledzy. Nie będzie przejmowała się stylem gry. Skupi się po prostu na celu, jakim jest wygrana - zakończył.

To nie pierwszy raz, kiedy Wilander wypowiada się ciepło o naszej tenisistce. Podziwiał ją również po finale US Open. - Jej sposób gry, tempo, w jakim gra, to po prostu inny poziom. Cały czas wygląda na tak głodną, że ciężko będzie ją spowolnić. (...) Zostanie zapamiętana w Polsce jako jedna z najlepszych zawodniczek wszech czasów. Zapamiętajcie to nazwisko - Iga Świątek - mówił pod koniec września.

Teraz przed tenisistką z Raszyna pierwsze wielkie wyzwanie w 2023 roku - Australian Open. W poprzednim sezonie dotarła do półfinału, ale w tym roku będzie główną faworytką do triumfu. Polka rozpocznie przygotowania już we wtorek, 10 stycznia. O godzinie 11:15 zaplanowana jest jej oficjalna sesja treningowa na kortach w Melbourne.