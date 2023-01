Znamy plan Igi Świątek przed Australian Open. Wraca na kort po kontuzji

W minioną sobotą obyło się bez zaskoczeń i Iga Świątek została wybrana najlepszym sportowcem 2022 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Polska tenisistka ma za sobą spektakularne 12 miesięcy, w trakcie których wygrała aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe: Roland Garros i US Open. Co więcej, od kwietnia nieprzerwanie pozostaje liderką rankingu WTA i jest jedną z faworytek w zbliżającym się turnieju Australian Open.

Znamy plany Igi Świątek przed Australian Open

Żeby ponownie zobaczyć Igę Świątek w akcji, będziemy musieli poczekać do turnieju w Australii, gdyż Polka wycofała się z gry w Adelajdzie. Powodem była kontuzja prawego barku. Jednak uraz nie okazał się szczególnie groźny i jak na Twitterze poinformował Michal Samulski, piszący dla takich portali jak Tenniswriters i TennisHalloFame, Polka rozpocznie przygotowania do Australian Open już we wtorek 10 stycznia. O godzinie 11:15 zaplanowana jest jej oficjalna sesja treningowa na kortach w Melbourne.

Pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy startuje 16 stycznia i potrwa następne dwa tygodnie. 21-letnia pierwsza rakieta świata będzie próbowała osiągnąć lepszy wynik niż półfinał w 2022 roku. Wówczas lepsza od Świątek okazała się Danielle Collins.

215 573 - tyle głosów w plebiscycie na sportowca roku w Polsce uzbierała Iga Świątek. Tenisistka była faworytką do wygrania i głosowanie w pełni to oddaje. 21-latka otrzymała blisko 80 tys. głosów więcej od drugiego Bartosza Zmarzlika i niespełna 95 tys. więcej od trzeciego Roberta Lewandowskiego.

Poza tym w poniedziałek 9 stycznia ruszyła kontynuacja akcji "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". W odpowiedzi na liczne prośby kibiców wyprodukowana została dodatkowa pula limitowanych koszulek. Ponownie trafiają one do sprzedaży. Oprócz wyjątkowych koszulek ruszają również aukcje charytatywne, w których będzie można wylicytować pamiątki z najlepszego, jak do tej pory, sezonu Igi Świątek. Cały dochód zostanie przekazany UNICEF Polska na wsparcie programów pomocowych dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.