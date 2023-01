Ciemna strona Djokovicia. Puściły mu nerwy. "Wynoś się, ty..."

Pierwsza partia tego pojedynku była bardzo wyrównana. Djoković zdołał doprowadzić do tie-breaka, mimo że rywal miał trzy piłki setowe z rzędu przy stanie 5:4 i 40:0. Rzadko się zdarza, żeby zawodnik na takim poziomie jak Sebastian Korda (31. zawodnik rankingu ATP) nie wykorzystał takiej sytuacji.

Djoković wyrzucił swojego brata. Temperament ponownie dał o sobie znać

Amerykanin został wówczas przełamany, ale po niezwykle zaciętym tie-breaku (10:8), to on okazał się górą w pierwszym secie. To bardzo rozwścieczyło Novaka Djokovicia jeszcze w momencie zejścia z kortu sugestywnie wskazywał palcem w kierunku swojego boksu. Usiadł na ławce i się zaczęło.

"Wynoś się, ty, ty, wynoś się!" - krzyczał Serb w kierunku swojego sztabu. Okazało się, że chodzi o jego brata, Marko, który posłuchał żądań zawodnika i opuścił boks 35-latka. Oprócz niego zrobili to także agenci tenisisty Eduardo Artaldi oraz Elena Kapeljaro. W jego narożniku na dalszą część spotkania pozostali jedynie Goran Ivanisević, główny trener, oraz Klaudio Kamialja, fizjoterapeuta. Gorący, bałkański charakter Djokovicia po raz kolejny dał o sobie znać.

Mniejsza liczebność sztabu obecnego podczas pojedynku pozwoliła byłemu liderowi światowego rankingu odwrócić losy meczu i wygrać ten finał, zgarniając 92. tytuł ATP w swojej karierze. Na kolejny ma apetyt w Melbourne podczas Australian Open. To turniej wielkoszlemowy, który Djoković wygrywał najczęściej - dziewięć razy. Podczas ostatniej edycji nie miał ku temu możliwości, gdyż dwanaście miesięcy temu został deportowy z kraju za brak szczepienia przeciwko COVID-19.

Australian Open 2023 rozpoczyna się 16 stycznia i potrwa dwa tygodnie.