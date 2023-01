Ojciec Igi Świątek zdradził sekret. To był najtrudniejszy moment w karierze

Iga Świątek w miniony weekend zwyciężyła w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2022 roku. Polska tenisistka w swoim stylu skomentowała wygraną nawiązując do znanych memów. Z powodu kontuzji barku Świątek wycofała się z turnieju w Adelajdzie i przygotowuje się już do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2023 roku - Australian Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

"Iga złapie trochę oddechu przed Australian Open"

Przy okazji wygranej w plebiscycie Tomasz Świątek, ojciec Igi, udzielił wywiadu, w którym wspominał drogę na szczyt swojej córki. Były wioślarz został zapytany o najtrudniejszy moment, z jakim musiała zmierzyć się Iga Świątek na początku kariery. - Od razu myślę o kontuzji kostki, którą Iga odniosła w 2017 r. podczas turnieju ITF na kortach Legii w Warszawie. Po tym wydarzeniu przede wszystkim skupialiśmy się na tym, by wróciła do zdrowia, a nie do sportu. To były naprawdę trudne chwile, ponieważ przez dziewięć miesięcy nie mogła obciążać jednej nogi. Bardzo się cieszyłem, gdy z tego wyszła - powiedział Tomasz Świątek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Iga jest lekko zmęczona. We znaki dał się jej występ w United Cup. I nawet nie chodzi o to, że rozegrała w nim jakąś dużą liczbę spotkań. Bardziej chodzi o to, że mnóstwo czasu spędzała na obiekcie, nie miała czasu, by się zrelaksować, na chwilę "wyłączyć" i odciąć się od tenisa. Taka też była specyfika tego turnieju, innego niż standardowe imprezy WTA. To uciążliwe, a teraz będzie miała okazję, aby złapać trochę oddechu przed Australian Open - odpowiedział z kolei ojciec tenisistki na pytanie, czy powinny pojawić się jakieś obawy w związku z urazem barku, którego nabawiła się 21-latka.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Turniej Australian Open będzie rozgrywany w dniach 16-29 stycznia. Iga Świątek będzie oczywiście rozstawiana z numerem jeden. Dotychczas najlepszym wynikiem Polki podczas AO był półfinał z ubiegłego roku, w którym przegrała z Danielle Collins 4:6, 1:6.