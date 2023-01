Rzucanie rakietą i niewykorzystane szanse Hurkacza. Polska nie zagra w finale

Iga Świątek ma zwykle emocje wypisane na twarzy. Po piątkowej porażce w United Cup rozpłakała się. Kto zna choć trochę Huberta Hurkacza, ten wie, że emocjonalne reakcje nie są jego znakiem rozpoznawczym. Zwykle spokojny i opanowany. W sobotę zaś kilkakrotnie rzucił zły i sfrustrowany rakietą o kort. Ale walczył nie tylko dla siebie, ale i drużyny narodowej, której sytuacja była bardzo trudna i nie było miejsca na błąd. Polak starał się więc, ale w kluczowych momentach punkty wędrowały na konto Taylora Fritza.

Cztery szanse na przełamanie, dwie piłki setowe. Mecz ostatniej szansy zakończony niepowodzeniem

Spotkania wysokich zawodników, którzy opierają grę na potężnym podaniu, nie są zwykle tenisową ucztą pełną długich wymian. Większość akcji kończy się na dwóch, trzech uderzeniach. Podstawą jest tu więc czekanie na nieliczne szanse, moment słabości serwującego przeciwnika. Hurkacz miał teraz takie okazje, ale przeszły mu koło nosa. Dodatkowo, pod presją wywieraną przez Taylora Fritza, robił błędy ułatwiające zadanie przeciwnikowi. Nie będzie mu pewnie łatwo wyrzucić z pamięci dwie okazje na przełamanie, które miał w końcówce obu partii. W pierwszej były to jednocześnie piłki setowe.

Polska drużyna już przed rozpoczęciem sobotniej części półfinałowej rywalizacji była już pod ścianą. Dzień wcześniej Iga Świątek przegrała ze świetnie dysponowaną Jessicą Pegulą 2:6, 2:6, a Kacper Żuk co prawda pokazał się z dobrej strony, ale nie był w stanie sprawić sensacji i pokonać sklasyfikowanego o 226 miejsc wyżej w rankingu ATP Francesa Tiafoe (3:6, 3:6). Amerykanom brakowało tylko punktu, by zapewnić sobie upragniony awans do finału. Spotkanie pierwszych rakiet w męskim singlu było więc dla Biało-Czerwonych ostatnią szansą na przedłużenie nadziei na finał.

Przełomowy sezon Fritza. Amerykanin wyrasta na gwiazdę

W ekipie z USA od początku upatrywano głównego faworyta pierwszej edycji United Cup. Nic dziwnego - cała czwórka singlistów plasuje się w czołowej 20 światowej listy. Żadna inna z 18 uczestniczących w niej drużyn nie może się pochwalić takim składem. Główną gwiazdą półfinałowych rywali Polski - obok Peguli - jest obecnie właśnie Fritz.

On i Hurkacz w światowym rankingu są sąsiadami - Amerykanin jest dziewiąty, tuż przed Polakiem. Obaj mają po 25 lat, obaj mierzą też po 1,96 m i bazują w swojej grze na potężnym serwisie. Poprzedni rok bezsprzecznie był przełomowy w przypadku Fritza. Wygrał on trzy turnieje ATP, awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu i do 1/8 finału Australian Open. A zwieńczeniem świetnego sezonu był triumf w grudniowej imprezie pokazowej w Arabii Saudyjskiej, za co otrzymał czek na milion dolarów.

Maszyna w końcówce zacięła się. Forhend główną bolączką

To właśnie w ćwierćfinale tych zawodów poprzednio zmierzył się z Hurkaczem. W meczach o stawkę rywalizowali zaś wcześniej dwukrotnie w 2019 roku, a bilans po nich był remisowy. Amerykanin tak jak udanie zakończył poprzedni rok, tak też zaczął bieżący. W meczu z Brytyjczykami, którego stawką była przepustka do Final Four United Cup, Cameron Norrie pokazał jednak, że ma będącego na fali gracza z USA można znaleźć sposób.

Z przebiegu gry w sobotnim meczu można odnieść wrażenie, że wtedy także dało się to zrobić. Polak, który początkowo grał bardzo spokojnie, nie potrafił jednak postawić kropki nad "i". Po zmarnowanych szansach z końcówki pierwszej partii na kolejną wyszedł nieco odmieniony. Częściej przejmował inicjatywę na korcie, a w jednej z dłuższych wymian popisał się świetnym czuciem piłki. Wydawało się, że w drugim tie-breaku po początkowych kłopotach złapał wiatr w żagle - od stanu 1-3 zdobył trzy punkty z rzędu. Ale w końcówce maszyna znów się zacięła. W ważnych momentach zawodził go przede wszystkim forhend. To również łączy go z piątkowym występem Świątek.

Spotkanie Magdy Linette w meczu drugich rakiet z Madison Keys nie będzie miało więc już znaczenia dla losów półfinałowej rywalizacji. Na koniec zaplanowany jest jeszcze pojedynek mikstów.

Amerykanie w niedzielnym finale zmierzą się z Włochami lub Grecją. O krok od awansu jest Italia, która po pierwszych dwóch grach singlowych prowadzi 2:0.