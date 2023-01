Iga Świątek nie wytrzymała po meczu z Pegulą. Radwańska musiała pomóc

To był prawdziwy pojedynek na szczycie - Iga Świątek jest numerem jeden na liście WTA, a Jessica Pegula plasuje się o dwie pozycje niżej. Polka w piątek po raz pierwszy w United Cup zmierzyła się z rywalką z Top10. W fazie grupowej po drugiej stronie kortu stanęła 12. w tym zestawieniu Szwajcarka Belinda Bencić. Razem stworzyły widowisko na bardzo wysokim poziomie. Pegula również wzniosła się teraz na wyżyny, ale tym razem to zawodniczka Tomasza Wiktorowskiego nie była w stanie jej dorównać. Pegula grała jak maszyna i pokonała liderkę światowego rankingu 6:2, 6:2.

Iga Świątek nie wytrzymała po porażce z Pegulą

Polka bardzo źle przyjęła zdecydowaną porażkę z Amerykanką. Po meczu usiadła na ławce rezerwowych i, jak to już wcześniej robiła w trudnych momentach, zarzuciła ręcznik na głowę. Miała odkrytą tylko prawą część twarzy, bo obok niej siedziała Agnieszka Radwańska. Była tenisistka pocieszała Świątek, a ta nie potrafiła utrzymać emocji i na jej twarzy pojawiły się łzy.

Pegula - poza tym, że dała swojej ekipie bardzo cenny punkt i przerwała złą passę w pojedynkach ze Świątek - ma także dodatkowe powody do radości. Zanotowała bowiem pierwsze w karierze zwycięstwo nad liderką rankingu WTA. Dotychczas najwyższej sklasyfikowaną tenisistką, jaką miała na rozkładzie, była w 2012 roku Japonka Naomi Osaka, ówczesny numer dwa na świecie. Potwierdziła przewidywania ekspertów, że w nowym sezonie może być najgroźniejszą rywalką Igi Świątek.

Ekipa USA biorąca udział w United Cup to prawdziwy Dream Team. Oprócz Peguli współtworzą go Madison Keys, Taylor Fritz i Frances Tiafoe - cała czwórka plasuje się w TOP 20 światowego rankingu. Biorąc to pod uwagę trzeba przyznać, że sytuacja reprezentacji Polski w półfinale z USA jest trudna. Amerykanie prowadzą już 2:0, bo oprócz Świątek swój mecz przegrał też Kacper Żuk (3:6, 3:6 z Francesem Tiafoe). W nocy z piątku na sobotę Hubert Hurkacz zagra z Taylorem Fritzem, a Magda Linette z Madison Keys. W ostatniej odsłonie pojedynku meczu Polska – USA Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w mikście z Jessiką Pegulą i Taylorem Fritzem.