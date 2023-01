Pegula-maszyna, Świątek bez 5. wygranej z rzędu. Trudna sytuacja Polski w półfinale

Ekipa USA biorąca udział w United Cup to prawdziwy Dream Team. By przekonać się o zasadności tego określenia wystarczy spojrzeć na nazwiska tamtejszych singlistów. Pegula, Madison Keys, Taylor Fritz i Frances Tiafoe - cała czwórka plasuje się w Top20 światowego rankingu. Główni faworyci turnieju jak na razie nie zawodzą - w drodze do Final Four przegrali tylko dwa pojedyncze spotkania. Jeden ze straconych punktów obciąża konto Peguli. Trzecia rakieta świata uległa Czeszce Petrze Kvitovej. W piątek jednak się za to w pełni zrehabilitowała.

Poprzedni sezon był najlepszym w karierze 28-letniej Amerykanki. Dotarła m.in. w trzech turniejach wielkoszlemowych do ćwierćfinału, bardzo dobrze radziła sobie w imprezach WTA i awansowała na najwyższe w karierze trzecie miejsce na światowej liście. Miała przy tym wszystkim trochę pecha - aż cztery razy trafiała na będącą bezsprzecznie największą gwiazdą ubiegłego roku w kobiecym tourze Świątek. Pegula próbowała, walczyła, ale nic z tego - za każdym razem górą była tenisistka pracująca z Tomaszem Wiktorowskim. W całej karierze zaś bilans wynosił 4-1 dla Polki.

W piątek od początku widać było u Amerykanki wielką mobilizację, aby po stronie rywalki nie pojawiło się piąte z rzędu zwycięstwo w ich pojedynkach. Polscy kibice, którzy postanowili zarwać noc, by kibicować Świątek, przecierali na początku oczy ze zdumienia, gdy łupem Peguli padło siedem pierwszych punktów w meczu. Była skupiona, zdeterminowana, a ryzykowne zagrania przeważnie trafiały w kort.

Polska może zostać tenisowym mistrzem świata. Na drodze stoi Dream Team

Co prawda Świątek od razu odrobiła stratę podania, ale od stanu 1:1 kolejne cztery gemy zapisała na swoim koncie przeciwniczka. Pierwsza rakieta świata kilka razy efektownie odpowiedziała. Wygrała m.in. wymianę na dużej intensywności, obroniła dwie piłki setowe, ale nie potrafiła znaleźć sposobu na świetnie dysponowaną Pegulę. Tym bardziej, że ta bardzo dobrze także returnowała.

W przerwie Wiktorowski doradzał Polce, by grała szerzej, w sposób bardziej urozmaicony. Ta w kilku akcjach drugiej partii pokazała, że pamięta o jego słowach, ale dało to tylko pojedyncze chwile radości. Pegula wciąż grała na pełnej mocy i wciąż przeważnie nie zawodziła. Popisywała się kolejnymi udanymi zagraniami, które dały jej dwa przełamania - w trzecim i siódmym gemie.

Tuż po meczu Świątek poddała się emocjom. Usiadła na ławce obok kortu, zarzuciła na głowę ręcznik, a z oczu popłynęły jej łzy. Smutną 21-latkę pocieszała pełniąca rolę jednego z kapitanów Biało-Czerwonych Agnieszka Radwańska.

Iga Świątek budzi przerażenie u rywalek. Żadna z nich tak nie potrafi

Piątkową część meczu Polska - USA zakończy pojedynek drugich rakiet w męskim singlu. Kacper Żuk, który zastąpił w tej roli Daniela Michalskiego, zmierzy się z Francesem Tiafoe. Zajmujący 245. miejsce w rankingu ATP Polak po raz pierwszy w tym turnieju zaprezentuje się w singlu. Dotychczas Żuk, który niemal w ostatniej chwili zastąpił w składzie Biało-Czerwonych Kamila Majchrzaka (tymczasowo zawieszony po pozytywnych wynikach testów dopingowych), wystąpił w United Cup raz w deblu.

Rozstrzygnięcie tego półfinału nastąpi w sobotę. Na ten dzień zaplanowano spotkania Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem, Magdy Linette z Madison Keys oraz pojedynek mikstów. Zwycięska ekipa w niedzielnym finale zmierzy się z Grecją lub Włochami.