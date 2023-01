Rywalka Igi Świątek wyznaje bolesną prawdę. "To moja ucieczka od problemów"

Caroline Garcia ma za sobą naprawdę udany rok. Zakończyła zmagania jako czwarta rakieta rankingu WTA, wygrywając po drodze cztery turnieje. Jednym z nich było WTA Finals, w którego finale pokonała Arynę Sabalenkę 7:6(4), 6:4. Francuska tenisistka wygrała również w plebiscycie Sport.pl na najgroźniejszą rywalkę Igi Świątek w 2022 roku. - Caroline jest jedyną zawodniczką, która pokonała w tym roku Igę na mączce. Francuzka miała świetny sezon. Pokazała bardziej agresywny styl gry, zwłaszcza po powrocie po kontuzji stopy. To bardzo niebezpieczna przeciwniczka, która ma świetny serwis i jest zdolna do wielu zwycięstw - mówił brazylijski dziennikarz, Mario Sergio Cruz.

Caroline Garcia przyznaje się do problemów z odżywaniem

Teraz Caroline Garcia podzieliła się swoją historią związaną z "niekontrolowaną" walką z bulimią w rozmowie z dziennikiem "L'Equipe". - Odczuwałam niepokój z powodu bezsilności na korcie, braku zwycięstw i wysiłku fizycznego. Jedzenie uspokajało mnie na kilka minut. Wszyscy wiemy, że to nie trwa długo, ale to była moja ucieczka od problemów. Jednak tego nie da się tego kontrolować - mówiła.

- Szczególnie trudno nad tym zapanować, gdy jest się samemu. A w tenisie spędza się wiele czasu w samotności - dodawała 29-latka i podkreślała, że szukała wsparcia w najbliższym otoczeniu. - Zaczęłam rozmawiać z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Zaczynasz to rozumieć i dostrzegasz, że jeśli ci się to przydarzy, to nie musi to oznaczać końca świata.

- Czasami było to niewytłumaczalne. Musiałam zjeść, żeby załagodzić ból po porażce - przyznawała tenisistka. Jednak w ostatnim czasie miała nastąpić poprawa w tym zakresie. - Obecnie jest lepiej. Udaje mi się dobrze bawić. Jeśli chcę to zjeść, to robię to z pełną świadomością. I widzę, że następnego dnia jest w porządku - podkreśliła.

- Porażka stała się wymówką, by pozwolić sobie na to wszystko. Dzisiaj jest to o wiele mniej prawdopodobne - zakończyła Caroline Garcia, która będzie jedną z głównych rywalem Igi Świątek podczas zbliżającego się Australian Open. Pierwszy wielkoszlemowy turniej odbędzie się w dniach 16-29 stycznia.