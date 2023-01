Francuzi ogłosili Igę Świątek absolutną królową

Iga Świątek wkrótce rozpocznie indywidualne zmagania w sezonie 2023. Obecnie liderka rankingu WTA występuje w kadrze Polski w United Cup. W półfinale Polska zmierzy się z USA. W styczniu Świątek weźmie udział m.in. w Australian Open (16-29 stycznia), czyli w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie. I liczy na wygranie turnieju - w zeszłym roku zakończyła rywalizację w półfinale, gdzie przegrała 4:6, 1:6 z Amerykanką Danielle Collins.

Iga Świątek zawodniczką roku zdaniem "L'Equipe". W wywiadzie wskazała cel na nowy sezon

Francuski dziennik "L'Equipe" ogłosił, że Iga Świątek wygrała tamtejszy plebiscyt i została zawodniczką 2022 roku. Polska tenisistka uzyskała 507 punktów w głosowaniu i wyprzedziła Holenderkę Annemiek Van Vleuten (kolarstwo) i Jamajkę Shelly-Ann Fraser (lekkoatletyka). Na dalszych pozycjach znalazła się m.in. Amerykanka Katie Ledecky (pływanie), Amerykanka Sydney McLaughlin (lekkoatletyka), Hiszpanka Alexia Putellas (piłka nożna) czy Norweżka Therese Johaug (biegi narciarskie). Świątek została drugą tenisistką wyróżnioną przez "L'Equipe" - wcześniej trzykrotnie nagrodę otrzymywała Serena Williams.

- Czy jestem dwa razy lepsza od pozostałych tenisistek, bo mam dwa razy więcej punktów? To dobre pytanie, ale nie sądzę, że jakiś ranking to zmierzy. Jestem szczęśliwa, że udało mi się osiągnąć taki poziom. Nie chodzi tutaj o punkty. Mam nadzieję, że w nowym sezonie będę się skupiać na jak najlepszych wynikach, a nie na obronie punktów. To ma być kontynuacja drogi, a nie próba jej powtórzenia. Jestem w stanie to zrobić - mówiła Świątek w rozmowie z "L'Equipe". Polka znalazła się na okładce dziennika wraz z Caroline Garcią zatytułowanej "Gem, set i mistrzynie".

Głównym celem Igi Świątek jest lepsza gra na kortach trawiastych. - To zawsze będzie moim celem. Jest dużo miejsca do poprawy, zwłaszcza że mam 21 lat i nie wiem, gdzie są moje granice. Z technicznego punktu widzenia czuję, że są rzeczy, które mogę zmienić. Chodzi o to, żeby moje ruchy były jeszcze bardziej płynne lub żeby poruszać się bardziej ekonomicznie. Muszę grać każdy mecz, jakby to był finał Wielkiego Szlema. Można się przyzwyczaić do roli liderki rankingu, jest dużo satysfakcji z tego, że ciężka praca się opłaciła - dodała.

TOP 10 klasyfikacji na zawodniczkę roku wg. "L'Equipe":