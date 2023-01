Haniebna decyzja Australian Open. Rosjanie mogą świętować

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku wielu sportowców z Rosji i Białorusi (ten kraj wspiera inwazję) napotyka na ograniczenia w międzynarodowych zawodach. Przykładem może być zeszłoroczny Wimbledon, gdy w ogóle nie mogli przystąpić do rywalizacji, w innych zawodach tenisowych grają pod neutralną flagą.

Rosjanie i Białorusini będą mogli zagrać w Australian Open. Ambasador Ukrainy krytykuje decyzję

Kilka dni temu australijska federacja tenisa (Tennis Australia, TA) poinformowała, że nie zmieni stanowiska w sprawie dopuszczenia rosyjskich i białoruskich tenisistów do rywalizacji w tegorocznym Australian Open. "Zawodnicy z Rosji i Białorusi mogą rywalizować w międzynarodowych imprezach tenisowych tylko indywidualnie, bez flag i uznania kraju, co będzie miało miejsce w przypadku Australian Open 2023" – czytamy w oświadczeniu, które cytuje australijski portal The Age.

Federacja zrobiła to mimo apeli o wykluczenie tych graczy. - Nie ma znaczenia, pod jaką flagą rywalizują zawodnicy z Rosji. Ma ona na sobie ukraińską krew - argumentował Wasyl Myrosznyczenko, ambasador Ukrainy w Australii, który odwoływał się też do działań władz Wimbledonu. Po decyzji TA zapowiedział, że będzie chciał spotkać się z Craigiem Tileyem, szefem federacji.

Po meczu 1/8 finału Adelaide International do komentarzy Myrosznyczenki odniósł się Rosjanin Daniił Miedwiediew, który przyznał, że dostosuje się do wymagań TA. - Jako gracz mogę po prostu przestrzegać zasad, zawsze tak było - powiedział.

W oświadczeniu TA dodała, że "jednoczy się" z międzynarodowymi organizacjami tenisowymi w potępieniu "niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę". W przyszłą środę federacja organizuje imprezę charytatywną Tennis Plays for Peace, z której dochód zostanie przeznaczony na organizacje UNICEF i Global Giving, które przekażą pomoc humanitarną Ukraińcom.

Australian Open zostanie rozegrany w dniach od 16 do 29 stycznia w Melbourne