Rywalka Świątek nie wytrzymała. Zeszła. Łzy w oczach

Poprzedni sezon był dla Emmy Raducanu bardzo nieudany. Brytyjkę prześladowały liczne kontuzje, co nie pozwoliło jej na utrzymanie poziomu, który prezentowała pod koniec 2021 roku. Po zwycięstwie w wielkoszlemowym US Open wieszczono jej kolejne sukcesy, jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Dość stwierdzić, że ubiegłoroczną przygodę na kortach Flushing Meadows zakończyła ona już na pierwszej rundzie.

Demony poprzedniego sezonu wróciły do Raducanu. Kontuzja Brytyjki tuż przed Australian Open

Ten sezon miał być znacznie inny. Raducanu rozpoczęła go od rywalizacji w turnieju WTA 250 w Auckland, a przed startem zmagań mówiła, że z jej zdrowiem jest wszystko w porządku. W pierwszym meczu Brytyjka pokonała w trzech setach Czeszkę Lindę Fruhvirtovą, a w drugiej rundzie powróciły koszmary z poprzedniego roku.

20-latka spotkanie z Viktorią Kuzmową rozpoczęła bardzo solidnie, wygrywając pierwszą partię 6:0. Drugi set był już znacznie bardziej wyrównany i zakończył się zwycięstwem 7:5 tenisistki ze Słowacji. Przed decydującą odsłoną Brytyjka poprosiła o przerwę medyczną, a na kort wróciła zalana łzami. Raducanu musiała zrezygnować z dalszej gry z powodu kontuzji kostki.

To kolejny cios dla Raducanu, która w poprzednim sezonie skreczowała łącznie w pięciu pojedynkach. Negatywnym aspektem urazu Brytyjki jest dodatkowo fakt, że już 16 stycznia rozpocznie się rywalizacja podczas pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego - Australian Open. Wiele wskazuje na to, że 20-latka opuści rywalizację na kortach w Melbourne, a to może ją kosztować kolejny spadek w rankingu WTA. Obecnie zajmuje 78. miejsce na liście, a jeszcze przed ubiegłorocznym US Open była 11. rakietą świata.

Australian Open odbędzie się w dniach 16-29 stycznia. Pewni udziału w drabince głównej są Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

