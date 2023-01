Świątek i Hurkacz szczęśliwi. "Drużynowa wygrana jest wyjątkowa"

Iga Świątek w parze z Hubertem Hurkaczem pokonali w rywalizacji mikstów 6:1, 6:2 duet Camilla Rosatello - Lorenzo Musetti, dzięki czemu Polska zagra w półfinale United Cup, który odbędzie się w Sydney. Wcześniej ważna dla awansu Polaków była wygrana Magdy Linette na Lucią Bronzetti 6:1, 6:2. Po decydującym o awansie meczu Świątek z Hurkaczem podkreślali radość ze wspólnej gry.

"Drużynowa wygrana lepiej smakuje, jest czymś wyjątkowym". Świątek i Hurkacz szczęśliwy po wspólnie wywalczonym zwycięstwie

Wygrana nad włoskim duetem była drugą wspólną wygraną Świątek i Hurkacza. Wcześniej pokonali kazachski duet Kulambayewa - Łomakin 6:3, 6:4.

- To niesamowite uczucie. Nie wiem, myślę, że lepiej wygrywać jako drużyna, niż indywidualnie. Jestem szczęśliwa, że razem tego dokonaliśmy. Ten mecz był stresujący, bo zazwyczaj nie gramy miksta, ale jestem szczęśliwa z zagrania solidnego meczu. Hubi [przydomek Huberta Hurkacza - przyp. red.] naciskał na rywali, czym ułatwiał mi grę - mówiła Iga Świątek po wygranej nad Rosatello i Musettim.

- Przyjemnie było zagrać miksta, który decydował o awansie. Jak wspomniała Iga, drużynowa wygrana jest czymś wyjątkowym. Granie z takim partnerem, jak Iga, to jak uderza piłkę... To niesamowite. Dziewczyny dzisiaj pociągnęły nasz zespół i dziękuję za to - dodał z kolei Hurkacz, który jednocześnie nawiązał do ważnej wygranej Magdy Linette nad Lucią Brronzetti.

Polska w półfinale United Cup zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Spotkania Final Four zostaną rozegrane 6 i 7 stycznia.

Świątek i Hurkacz po złoto na IO w Paryżu?

- Hubi grał więcej razy w deblu, więc jest bardziej doświadczony. Wie lepiej, jak rozgrywać taktycznie takie mecze. Rozumie geometrię debla, więc powiedziałabym, że to on jest liderem. Musieliśmy znaleźć tę nić porozumienia. Ważniejsze od bycia liderem jest zrozumienie się, poznanie dobrych i złych stron, żeby to uzupełniać. Myślę, że dobrze nam to wychodzi i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej to kontynuować - podkreślała Iga Świątek zapytana o wspólną grę z Hurkaczem.

Te słowa polskiej tenisistki mogą dobrze nastrajać w kontekście igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku. - Nawet jeśli Iga z Hubertem jeszcze nie są po słowie, to wydaje mi się, że ich mikst na igrzyskach to najbardziej logiczny ruch - ocenia w rozmowie ze Sport.pl Marcin Matkowski, kiedyś jeden z najlepszych deblistów świata. - Bardzo chciałbym to zobaczyć, bo oglądanie Igi i Huberta razem to wielka przyjemność, to jest ogień - dodaje były tenisista w tekście Łukasza Jachimiaka.