Iga Świątek i Hubert Hurkacz razem to złoto! W Paryżu? "Oboje mamy mnóstwo frajdy"

United Cup to rozgrywany w Australii turniej uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata. Nasi tenisiści właśnie pokonali w Brisbanę Italię 3:2 w meczu o awans do finałowej czwórki, która spotka się w Sydney.

W środę Daniel Michalski przegrał z Lorenzo Musettim 1:6, 1:6, następnie Iga Świątek pokonała Martinę Trevisan 6:2, 6:4, później Hubert Hurkacz przegrał z Matteo Berrettinim 4:6, 6:3, 3:6, a Magda Linette nie dała szans Lucii Bronzetti, pokonując ją 6:1, 6:2.

Po zwycięstwach Polek i po porażkach Polaków o awansie decydował mikst. W nim wystawiliśmy świetnie wyglądający i świetnie rokujący duet Świątek - Hurkacz. Najlepsza tenisistka świata i numer 10. w rankingu tenisistów pewnie pokonali parę Camilla Rosatello - Lorenzo Musetti 6:1, 6:2.

Kapitalne zwycięstwo Świątek i Hurkacza. Polacy najlepsi w Brisbane!

W Tokio pierwszy w kolejce do Igi był ktoś inny

- Oboje mamy mnóstwo frajdy z tego miksta. Super mi się gra z Igą - mówi Sport.pl Hubert Hurkacz. Czy właśnie rośnie nam para na coś więcej niż "tylko" efektowne wygrane w United Cup?

Mikst to jedna z konkurencji rozgrywanych na igrzyskach olimpijskich. Tam startuje tylko 16 par. Świątek i Hurkacz razem mają tak wysoki ranking, że start w Paryżu w 2024 roku mieliby gwarantowany.

- Jeszcze za dużo czasu zostało do igrzysk, żebyśmy się z Igą umawiali na miksta, ale na pewno chciałbym zagrać w Paryżu nie tylko w singlu - mówi nam Hurkacz.

Na igrzyskach w Tokio nasz najlepszy tenisista nie aspirował do wspólnego występu w parze mieszanej ze Świątek. Wtedy wyszedł z założenia, że pierwszeństwo na Łukasz Kubot, wówczas nasz deblowy numer jeden. Teraz to Hurkacz jest naszym najlepszym specjalistą od gry podwójnej.

Wielki sukces Polaków w United Cup. Wiemy, z kim i kiedy zagrają o finał

Świątek i Hurkacz jeszcze nie są po słowie

- Nawet jeśli Iga z Hubertem jeszcze nie są po słowie, to wydaje mi się, że ich mikst na igrzyskach to najbardziej logiczny ruch - ocenia w rozmowie ze Sport.pl Marcin Matkowski, kiedyś jeden z najlepszych deblistów świata. - Bardzo chciałbym to zobaczyć, bo oglądanie Igi i Huberta razem to wielka przyjemność, to jest ogień - dodaje były tenisista.

- Iga na pewno skoncentruje się na singlu i zapewne będzie główną faworytką. A mikst jako druga konkurencja byłby dla niej idealny, bo w nim jest tylko 16 par. Czyli tam dwa mecze wygrane sprawiają, że już jest się w strefie medalowej - analizuje Matkowski.

- Iga i Hubert mogliby być kandydatami do wygrania igrzysk. Powinni spróbować. Wiadomo, że na co dzień mikst dla żadnego z nich nie będzie priorytetem, ale w kontekście igrzysk zdecydowanie warto pomyśleć i o nim, nie tylko o indywidualnych występach - przekonuje Matkowski.

Cenna rada. Zgranie kluczem do sukcesu

Na igrzyskach w Tokio para Świątek - Kubot była o jeden mecz od strefy medalowej, ale przegrała ćwierćfinał z Rosjanami Wiesniną i Karacewem. Na igrzyskach Rio 2016 para Kubot - Agnieszka Radwańska odpadła w pierwszej rundzie i tak samo było z naszym mikstem Radwańska - Matkowski na igrzyskach Londyn 2012.

- My z Agnieszką przegraliśmy ze Stosur i Hewittem. Niestety, nie mieliśmy ogrania i do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy, czy zagramy. Agnieszka była świeżo po finale Wimbledonu, grała na igrzyskach singla i debla z Ulą. Przegrała w pierwszej rundzie singla i w drugiej debla, otworzyła się więc szansa na miksta i się zgłosiliśmy. Ale bez wcześniejszego nastawiania się na niego. Wierzę, że Iga i Hubert wcześniej się dogadają i popracują nad zgraniem - mówi Matkowski.

Złe wieści dla Djokovicia. Czerwone światło od władz

Czasu na tę pracę Świątek i Hurkacz mają jeszcze dużo. Na pewno nie zaszkodziłoby, żeby już w tym sezonie zagrali miksta w niektórych turniejach, ale - jak słyszymy - będzie o to trudno na imprezach wielkoszlemowych. Tam oboje będą chcieli rzucić wszystkie siły na występy indywidualne. Hurkacz planując sezon, nastawia się na granie nawet siedmiu meczów w turniejach wielkoszlemowych, a więc podchodzi do sprawy bardzo ambitnie i chce dochodzić do finałów. W przypadku Świątek to oczywiste cele.

Możliwe, że miksta Iga i Hubert będą próbowali grać na turniejach rangi 1000. Ale czas konkretnego planowania dopiero przyjdzie. - Na razie walczymy o sukces w United Cup. Mamy mocny zespół, świetną atmosferę i chcemy to wykorzystać - mówi nam Hurkacz.

A Matkowski podsumowuje: - W United Cup widać, że gra im się świetnie. Przed nimi jeszcze siedem wielkoszlemowych turniejów i jeszcze jedno United Cup przed igrzyskami, więc będzie dużo szans na dogranie się. Liczę, że oni z tego skorzystają, bo zaręczam, że każda godzina spędzona razem na korcie zaprocentuje. I jeszcze raz podkreślam, że jeśli tylko Idze nie przytrafi się żadna kontuzja, to na igrzyskach w Paryżu będzie murowaną faworytką do złota w singlu, a jednocześnie z powodzeniem będzie mogła powalczyć o medal wspólnie z Hubertem w mikście.