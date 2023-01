Polska może zostać tenisowym mistrzem świata. Na drodze stoi Dream Team

Czy kolejny turniej tenisowy jest komuś potrzebny do szczęścia? Od lat słyszymy przecież o przeładowanym kalendarzu. Ale wydaje się, że akurat United Cup to opcja, którą warto zachować na dłużej. A już szczególnie powinno na tym zależeć Polsce, bo ta impreza idealnie pozwala na wykorzystanie obecnego dobrostanu na arenie międzynarodowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy kadry polskich skoczków. Trenerzy zdradzają swoje narzędzia i rytuały. Jest jeden związany z flagą!

Agnieszka Radwańska łącznikiem między Pucharem Hopmana a United Cup

Owszem, tenis opiera się na wyczynach indywidualnych. Zapamiętujemy przede wszystkim zwycięzców singlowych zmagań w Wielkim Szlemie, triumfatorów najbardziej prestiżowych imprez WTA i ATP w grze pojedynczej oraz liderów światowego rankingu. Ale rywalizacja drużynowa ma swój urok i długą historię. Mowa tu oczywiście o męskim Pucharze Davisa i kobiecym Pucharze Billie Jean King, choć w ostatnich latach zmiana formatu tych rozgrywek i nietrafiony dobór terminów osłabiły nieco ich prestiż.

Polski tenis w grze drużynowej ma na razie triumf w Pucharze Hopmana. Nieoficjalnymi mistrzami świata par mieszanych w 2015 roku zostali Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Rozgrywki te - odbywające się w latach 1989-2019 na początku sezonu w Australii - mają zostać przywrócone do życia latem w Nicei. Na początku stycznia ostatnio rozgrywano zaś męski ATP Cup. Teraz po raz pierwszy organizacja zajmująca się męskimi turniejami połączyła siły z WTA, czego efektem jest debiutancka edycja United Cup.

W porównaniu z Pucharem Hopmana nowa impreza daje zdecydowanie szerszy obraz potencjału tenisa w danym kraju. Za każdym razem prezentuje się po dwoje czołowych singlistów, a jeszcze inni zawodnicy mogą zagrać miksta. W przypadku Biało-Czerwonych łącznikiem między tymi dwoma turniejami jest Agnieszka Radwańska. Teraz - razem z mężem Dawidem Celtem - pełni funkcję kapitana.

Liderzy robią swoje w singlu i brylują w mikście. "Lepiej wygrywać w drużynie"

Gdy ogłoszono format rozgrywek United Cup, na wielu twarzach polskich kibiców pojawił się szeroki uśmiech. Bo skoro w jednej drużynie można zestawić bezsprzeczną bohaterkę minionego sezonu Igę Świątek i utrzymującego się od dwóch lat w Top 10 Huberta Hurkacza, to trudno się nie cieszyć. I ta radość trwa, w trzech rozegranych dotychczas meczach oboje zrobili swoje, choć mieli czasem gorsze chwile. Świątek nie przeszkodziło to wygrać wszystkich spotkań singlowych, a Hurkacz pokonał m.in. słynnego Stana Wawrinkę, by po trzysetowym pojedynku przegrać z bardzo groźnym Matteo Berrettinim (16. ATP).

Polski duet wspólnie zaprezentował się dwa razy w mikście. I to ze świetnym skutkiem. W środę zapewnił drużynie zwycięstwo nad Włochami 3:2 i awans do Final Four. Świątek i Hurkacz przed tym turniejem nie mieli okazji grać razem, ale w Brisbane widać było, że znaleźli wspólny język na korcie. Bardzo dobrej grze, okraszonej kilkoma świetnymi zagraniami, towarzyszył bardzo dobry humor. A ten udzielał się wszystkim członkom ekipy, którzy nawzajem się wspierają i - w wolnych chwilach - rozśmieszają. O atmosferę u biało-czerwonych nie trzeba się więc martwić.

- To niesamowite uczucie. Uważam, że lepiej wygrywać w drużynie, nawet jeśli zwykle rywalizujemy indywidualnie - przyznała szczęśliwa Świątek tuż po środowym awansie do Final Four.

Kapitalne zwycięstwo Świątek i Hurkacza. Polacy najlepsi w Brisbane!

Linette cichą bohaterką. Polska ekipa osłabiona przed rozpoczęciem turnieju

W obu meczach grupowych punkt na wagę zwycięstwa zapewniała drużynie Magda Linette. Druga rakieta Polski w kobiecym tenisie wyrosła jak na razie na cichą bohaterkę. O ile gładkie zwycięstwo 48. w rankingu WTA zawodniczki nad 464. w zestawieniu Żibek Kułambajewą z Kazachstanu nie było żadną niespodzianką, to na pochwałę zasłużyły triumf nad Szwajcarką Jil Teichmann (35. WTA) i efektowna wygrana z Włoszką Lucią Bronzetti (54.). Linette kontynuuje świetną passę z końcówki poprzedniego sezonu. Wtedy w fazie grupowej turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King była lepsza od tak uznanych firm, jak Amerykanka Madison Keys czy Czeszka Karolina Pliskova.

Mając świadomość potencjału polskiej drużyny, od początku wymieniana była ona w gronie faworytów. Póki co z tej roli wywiązuje się bardzo dobrze. Zadanie utrudnia jej nieco nieobecność Kamila Majchrzaka. Zajmujący 77. miejsce w rankingu ATP gracz już nieraz pokazał, że potrafi zagrozić także dużo wyżej notowanym rywalom. Z udziału w United Cup musiał jednak zrezygnować - od miesiąca jest tymczasowo zawieszony w związku z pozytywnym wynikiem czterech testów dopingowych.

Miejsce Majchrzaka w składzie zajął Kacper Żuk (245. ATP). Choć jest nieco wyżej notowany od Daniela Michalskiego, to ten ostatni dotychczas pojawiał się w pojedynkach drugich rakiet. Dopiero zbiera pierwsze doświadczenie w rywalizacji na tym poziomie i odbiera bolesną, ale cenną lekcję.

Półfinałowe starcie z amerykańskim Dream Teamem. Matkowski optymistą

Kolejny pojedynek z rywalem ze światowej czołówki 260. wśród tenisistów Michalskiego czeka już w piątek. Wtedy w Sydney rozpoczną się dwudniowe półfinały. Przed Polakami bardzo poważny sprawdzian, bowiem zmierzą się z ekipą USA. A ta w składzie ma takie postacie jak: Jessica Pegula, Madison Keys, Taylor Fritz i Frances Tiafoe. W kraju nie brakuje jednak głosów pełnych optymizmu. I to fachowych głosów, z Marcinem Matkowskim na czele.

- Jak masz jedynkę rankingu kobiet i numer 10. wśród mężczyzn, jak masz Magdę Linette, która wygrywa z wyżej notowanymi zawodniczkami, to jak najbardziej możesz wygrać całe United Cup. Szkoda, że Kamil Majchrzak ma problemy dopingowe i nie gra. Ale już Polska jest czwórce i liczę, że to nie koniec - podkreśla w rozmowie ze Sport.pl utytułowany były deblista.

A duże nazwiska w pierwszej edycji United Cup były w każdej z 18 ekip. Magnesem były rankingowe punkty i bardzo atrakcyjne premie finansowe. To także świetny sprawdzian formy przed wielkoszlemowym Australian Open. Na liście uczestników znaleźli się więc m.in. Hiszpanie Paula Badosa i Rafael Nadal, Grecy Maria Sakkari i Stefanos Tsitsipas, wspomniani Amerykanie i Szwajcarzy z Wawrinką i Belindą Bencić w składzie czy Francuzki Caroline Garcia, Alize Cornet i Adrian Mannarino. Triumfem w rywalizacji z taką obsadą można się potem śmiało chwalić.