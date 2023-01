Hurkacz wyczyścił głowę, ale w kluczowej chwili się zawahał. To był mecz za dwa punkty

To miał być mecz do oglądania z popcornem w ręce. Otworzyć go jednak można było dopiero w drugim secie, a też i na koniec na pewno go trochę jeszcze w opakowaniu zostało. Zarówno Hubert Hurkacz, jak i Matteo Berrettini mieli w trakcie tego pojedynku lepsze i gorsze momenty. W najważniejszym momencie, czyli w trzecim secie, egzamin zdał Włoch, który wygrał w finale miasta Brisbane 6:4, 3:6, 6:3.

Pojedynek "wieżowców". Radwańska i Świątek na stojąco oklaskiwały Hurkacza

Rywalizacja drużynowa wnosząca nową atmosferę i bezpośrednie pojedynki graczy z czołówki na samym początku sezonu - te dwa aspekty są głównymi magnesami na kibiców podczas pierwszej edycji United Cup. Jednym z takich przykuwających uwagę spotkań było to środowe z udziałem 10. na liście ATP Hurkacza i sklasyfikowanego o sześć pozycji niżej Berrettiniego.

Polak i starszy o rok Włoch to przedstawiciele tego samego tenisowego pokolenia, prezentują też podobny styl. Obaj mierzący po 1,96 m gracze bazują na potężnym serwisie i świetnie czują się na kortach twardych. W środę dali tego próbkę, ale też momentami ich największa broń szwankowała. 25-letni wrocławianin, choć na początku całkiem nieźle radził sobie z odbiorem mocnego podania rywala, to zawodziło to czasem własne. U gracza z Rzymu z kolei kłopoty zaczęły się później.

Słabszy początek Hurkacza nie jest niczym nowym w tym turnieju. Rozkręcał się powoli także w drugim meczu fazy grupowej, gdy mierzył się ze Stanem Wawrinką. Utytułowanego szwajcarskiego weterana pokonał w dwóch setach, ale wówczas też jego gra stopniowo się poprawiała. W środę w pierwszym secie popełnił aż 16 niewymuszonych błędów i nie pozostało to bez konsekwencji.

Tego dnia pokazał jednak, że umie zresetować głowę i zapomnieć o wcześniejszych niepowodzeniach. Od drugiej partii ograniczył pomyłki, a po kolejnych winnerach brawo na stojąco biła mu cała polska ekipa, z Igą Świątek i Agnieszką Radwańską na czele.

Jego przeciwnik jednak też nie zamierzał łatwo się poddać i do decydującej partii przystąpił w pełni zmobilizowany. To był Berrettini w najlepszym wydaniu. Hurkacz początkowo utrzymywał ten sam poziom, ale w kluczowym momentem okazał się szósty gem. Polak popełnił wówczas kilka błędów, a rywal bezlitośnie to wykorzystał. Temu pierwszemu zaś brakło pomysłu i chyba też nieco wiary w to, że zdoła odrobić w końcówce stratę.

Pechowiec Berrettini czeka na sezon bez przymusowych przerw. Opcja B na Final Four - "lucky loser"

Obecna pozycja Berrettiniego w rankingu nie oddaje w pełni jego potencjału. To jeden z większych pechowców w tourze ostatnich lat. Gdy w drugiej połowie 2019 roku dotarł do 1/8 finału Wimbledonu i półfinału US Open, wydawało się, że jego kariera nabierze wielkiego rozpędu. I właściwie nabrała. Ale poza sukcesami - m.in. finałem Wimbledonu 2021 i półfinałem ubiegłorocznego Australian Open - przyszły też kłopoty zdrowotne. Czasem były to kontuzje, czasem zakażenie COVID-19. Współpracujący niezmiennie od kilkunastu lat z trenerem Vincenzo Santopadre, zięciem Zbigniewa Bońka, gracz czeka więc teraz na sezon, w którym będzie mu dane zaprezentować się od początku do końca bez przymusowych przerw.

Porażka Hurkacza. Błąd za błędem. Włosi bliżej półfinału

Punkt zdobyty przez niego w środę zapewnił Italii dość komfortową sytuację. O doprowadzenie do remisu 2:2 w całej rywalizacji po stronie polskiej ekipy walczy teraz Magda Linette. Jeśli uda jej się pokonać Lucię Bronzetti, to decydujący będzie mikst. Porażka z Włochami niekoniecznie musi oznaczać pożegnanie Biało-Czerwonych z turniejem. Do Final Four, poza zwycięzcami trzech środowych pojedynków, awansuje też bowiem na bazie bilansu jedna z pozostałych drużyn - jako "lucky loser".