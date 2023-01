Porażka Hurkacza. Błąd za błędem. Włosi bliżej półfinału

Matteo Berrettini (16. ATP) właśnie wygrał czwarty z rzędu gem serwisowy w trzecim secie. Miał w nich niesamowitą serię, aż trzynastu zwycięskich punktów z rzędu, a w sumie wygrał 16 z 17 punktów! Stało się jasne, że podniósł się po przegranym 3:6 drugim secie. W szóstym gemie decydującej partii serwował Hubert Hurkacz (10. ATP), by wyrównać na 3:3. Przy stanie 15:15 pokpił sprawę i zagrał fatalnie przy siatce. Nie spojrzał na drugą stronę kortu i w prostej sytuacji, zagrał z forhendu wprost we Włocha, który świetnie skontrował. Jak się potem okazało, była to bardzo kosztowna pomyłka. Chwilę później po jednej z najdłuższych akcji meczu, Polak popełnił błąd z bekhendu i został przełamany. Później nie był w stanie już odrobić strat i zatrzymać serwisy Włocha, niektóre ponad 220 km/h.

Seria błędów na początek meczu

Środowy mecz ledwo się rozpoczął, a od razu fatalnie ułożył się dla Hurkacza. Polski tenisista wygrał losowanie i wybrał serwis. Już w swoim pierwszym gemie serwisowym został jednak przełamany. Po fatalnym gemie, w którym popełnił aż cztery niewymuszone błędy. Wszystkie z forhendu!

Zresztą początek meczu to był festiwal błędów z obu stron. Matteo Berrettini pewnie długo musiałby szukać w swojej karierze swojego gema serwisowego, w którym popełniłby aż siedem niewymuszonych błędów z forhendu! W efekcie przegrał czwartego gema i z wściekłością rzucił dżokejką o kort.

Proste błędy zadecydowały też o tym, że Polak stracił swoje podanie w dziewiątym, kluczowym gemie. Po jednym z nich, fatalnym zagraniu drajwem wolejowym przy siatce, krzyknął, gestykulował, machał rękami. Zdawał sobie bowiem sprawę, jak ważny był to gem. Po chwili bowiem Włoch pewnie wygrał swoje podanie i seta 6:4. Włoch, który wcale nie grał wielkiego tenisa i spokojnie można było go pokonać. Popełnił niewiele mniej niewymuszonych błędów (12-16).

O losach drugiego seta zadecydowało tylko jedno przełamanie. Dokonał jego Polak w szóstym gemie. Grał w nim bardzo dobrze. Potem dopełnił formalności, wygrał dwa swoje gemy serwisowe do 15 i seta 6:3. Niestety zawiódł w decydującej partii, o której napisaliśmy wyżej.

Hurkacz w meczu popełnił aż 30 niewymuszonych błędów (Włoch 26). Właśnie one były główną przyczyną jego porażki. Zawodził też w ważnych momentach gemów.

Polska przegrywa z Włochami 1:2 w finale miasta Brisbane. Biało-czerwoni muszą teraz wygrać dwa pojedynki. Zaplanowane są jeszcze dwa starcia: Linette - Bronzetti i mikst: Świątek/Hurkacz - Rosatello/Musetti.