Burza po słowach Sabalenki ws. wojny. "Dlaczego kłamie na temat pobytu w Rosji?"

Nie milkną echa wywiadu, jakiego Aryna Sabalenka udzieliła australijskiej gazecie "The Age". Białoruska tenisistka została zapytana o Wimbledon, w którym nie mogła zagrać.

W poprzednim sezonie władze angielskiego turnieju zdecydowały, że w reakcji na wojnę w Ukrainie nie dopuszczą do imprezy zawodników z Rosji i Białorusi. W odpowiedzi władze tenisa (ATP i WTA) pozbawiły tenisistów punktów rankingowych za występy w Londynie.

Sabalenka rozczarowana

W 2022 roku na Wimbledonie zabrakło nie tylko Sabalenki, ale i m.in. byłego lider rankingu ATP Daniiła Miedwiediew, czołowego tenisisty świata Adrieja Rublowa, byłej liderki rankingu WTA Wiktorii Azarenki czy najlepszej obecnie rosyjskiej tenisistki Darii Kasatkiny (8.WTA).

- Jestem po prostu bardzo rozczarowana, że sport jest w jakiś sposób obecny w polityce. Jesteśmy tylko zawodnikami uprawiającymi swój sport. To wszystko. Nie zajmujemy się polityką - powiedziała Sabalenka w australijskich mediach.

Gdybyśmy wszyscy mogli coś zrobić [z wojną], zrobilibyśmy to, ale mamy zerowy wpływ. Zakazali nam udziału w Wimbledonie i co to zmieniło? Nic - oni [rosyjskie władze] nadal to robią i to jest smutna [część] tej sytuacji - dodała była wiceliderka rankingu, aktualnie piąta na świecie.

Ani słowa o Ufie

Sabalenka była pytana także, jak spędziła okres przygotowawczy do nowego sezonu. Stwierdziła, że przebywała jedynie w Dubaju i każdy dzień wyglądał podobnie. Ukraińscy dziennikarze na Twitterze ujawnili, że Białorusinka na przełomie listopada i grudnia spędzała czas w Ufie. To stolica Baszkortostanu, republiki należącej do Federacji Rosyjskiej.

Akademia tenisowa w Ufie relacjonowała w internecie przybycie Aryny Sabalenki, a po kilku dniach usunęła wszystkie informacje.

Dlaczego akurat Ufa? Prawdopodobnie dlatego, że partner Sabalenki, Konstantin Kołcow, pracuje w tamtejszym klubie hokejowym Saławat Jułajew.

Ze zdjęć opublikowanych przez ukraińskich dziennikarzy wynika, że członkowie władz rosyjskiego klubu jawnie popierają wojnę w Ukrainie. Będąc na trybunach posługiwali się banerem z symbolem "Z", odwiedzili także tereny okupowane przez rosyjskie wojska.

Aryna Sabalenka nie raz spotykała się z Aleksandrem Łukaszenką. Towarzyszył jej także m.in. szef Białoruskiego Związku Tenisowego Sergiej Rutenko, który walczy dziś o zniesienie wszystkich sankcji na kraj.

Ukraińcy oburzeni

- Sprawa jest dość oczywista. Jej chłopak pracuje w klubie wspierającym wojnę, ona zawsze popierała Łukaszenkę. Można tylko załamać ręce nad tym, co wygaduje w mediach - mówi Sport.pl ukraiński dziennikarz tenisowy Serhii Kontorchik.

Podobnie uważa Mykyta Peretyatko. - Jeśli chodzi o ostatnie wiadomości na temat Sabalenki, to widzę w tym jedynie brzydką historię. Słyszeliśmy już wystarczająco dużo podobnych wypowiedzi z jej strony. Ale ona właśnie tym się zajmuje: Ufą, działalnością prorządową. To oczywiste, że jest wdzięczna krwawemu reżimowi Łukaszenki i nie wyobrażam sobie, jak ktoś może bronić jej wywiadu - powiedział nam ukraiński dziennikarz z portalu tenisowego btu.org.ua.

I dodał: "Prawdopodobnie moglibyśmy uznać, że Sabalenka nie jest dość inteligentna, aby zrozumieć, co tak naprawdę popiera, ale dlaczego w takim razie kłamie w rozmowie z mediami w sprawie Ufy? To pokazuje, że wszystko dobrze rozumie".

Organizatorzy Wimbledonu jeszcze nie ogłosili, czy zakaz dla Rosjan i Białorusinów będzie obowiązywał także podczas tegorocznego turnieju. Ale Sabalenka, która podkreślała w Australii, że "nikt nie popiera wojny", ma nadzieję na powrót do gry na kortach trawiastych, ponieważ jak twierdzi - "nie mogła znieść oglądania ubiegłorocznego turnieju w telewizji".

