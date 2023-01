Trzecia rakieta świata robi sobie przerwę po Australian Open. "To nie jest zdrowe"

Ruud w tym tygodniu reprezentował swój kraj w rozgrywkach United Cup. Następnie uda się do Melbourne, aby zagrać w Australian Open. Tenisista w poprzednim sezonie dwukrotnie meldował się w finale turnieju wielkoszlemowego — w Roland Garros oraz US Open — lecz jego najlepszy wynik na australijskiej ziemi to czwarta runda, uzyskany w 2021 roku.

Numer trzy rankingu narzeka na kalendarz

Poprzednie 24 miesiące były wspaniałe dla Norwega, który regularnie piął się w rankingu ATP, aż doszedł do pozycji wicelidera we wrześniu ubiegłego roku. Obecnie zajmuje trzecie miejsce. Tak dobry rezultat zawdzięcza również sporej liczbie występów. W ciągu ostatnich dwóch sezonów zagrał kolejno 75 i 76 meczów, przez co zawodnik czuje spore wypalenie.

- Normalny rok kalendarzowy w tenisie, jeśli co miesiąc grasz w turnieju, to sezon trwa 10 i pół miesiąca. To wcale nie jest zdrowe dla organizmu – powiedział Casper Ruud dla Eurosportu. Z tego powodu Norweg postawił na innowacyjny sposób przygotowania do sezonu 2023. - W lutym nie ma dużych turniejów, dlatego poświęcę ten czas na trening fizyczny i wykorzystam ten miesiąc jako coś w rodzaju przygotowań przedsezonowych, które normalnie miałbym w grudniu — dodał Norweg

24-latek ostatni miesiąc w roku poświęcił na mecze pokazowe, w tym z Rafaelem Nadalem w Ameryce Południowej. - Australian Open 2023 będzie ostatnią imprezą przed małą przerwą turniejową. Kiedy dokonam zmiany w przygotowaniach, tak jak teraz, sezon zostanie skrócony do ośmiu i pół miesiąca. To też wystarczająco długo — tłumaczy Ruud.

Przygotowania pod Indian Wells

Trzecia rakieta świata swoją dyspozycję szykuje na początek marca i "Sunshine Swing", czyli turnieje w Indian Wells oraz Miami w Stanach Zjednoczonych. Są to dwie imprezy rangi 1000 odbywające się po sobie. - To będzie ekscytujące. Zobaczymy czy wszystko pójdzie po mojej myśli, ale przynajmniej warto spróbować. Kiedy Indian Wells wystartuje na początku marca, jestem gotowy na nowy sezon z wieloma wymagającymi miesiącami i turniejami z rzędu — kontynuuje Casper Ruud dla "Eurosportu". Dodał również, że zamierza grać mniej turniejów niższej rangi ATP 250. Przez dwa lata wygrał aż siedem takich imprez.

Australian Open 2023 startuje 16 stycznia i potrwa dwa tygodnie. Mistrzowskiego tytułu bronić będzie Rafael Nadal.