Kłopoty wielkiej rywalki Igi Świątek. Została przyłapana na zatajeniu prawdy

Choć do Australian Open jeszcze dwa tygodnie, w tenisowym świecie już wrze. Przyczyniła się do tego Aryna Sabalenka, która została przyłapana na kłamstwie. Dodatkowym problemem jest fakt, że minęła się z prawdą w rozmowie z oficjalnym portalem WTA. Piąta rakieta świata zataiła swój wyjazd na treningi do Rosji.

Zabawa w słońcu

Przełom grudnia i stycznia to dla najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie okres przygotowań do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w sezonie - Australian Open. Kilka dni temu, Aryna Sabalenka podzieliła się informacjami na temat swoich treningów w Dubaju, gdzie miała w spokoju pracować nad swoją formą.

Miałam tydzień przerwy, poświęcałam czas rodzinie. Potem zaczęłam ćwiczenia, okres przygotowawczy spędziłam w Dubaju. Przebywałam z trenerami, zespołem. Miałam dużo pracy. Nic innego w porównaniu do poprzednich sezonów, co roku wygląda to tak samo

- powiedziała zawodniczka w rozmowie z oficjalnym portalem WTA.

Weryfikacja

Jak się okazało, było to kłamstwo. Sprawę nagłośnić zdecydował się administrator twitterowego konta "Ukrainian Tenis", który dotarł do informacji mówiących o serii treningów Sabalenki w rosyjskiej Ufie. Towarzyszyć jej mieli chociażby utalentowani zawodnicy młodego pokolenia, dla których zobaczenie zawodniczki było dużym przeżyciem.

Rosyjska akademia J-Pro w Ufie opublikowała na swojej stronie artykuł o tygodniowym bloku treningowym Sabalenki w tym mieście, przygotowującym ją do zbliżającego się Australian Open. Tenisistka wzięła też udział we wręczeniu nagród dla najmłodszych. Po pewnym czasie artykuł został usunięty.

- czytamy w jednym z tweetów.

Turniej Australian Open rozpocznie się w poniedziałek, 16 stycznia. Rywalizacja na kortach w Melbourne tradycyjnie potrwa dwa tygodnie, a mecze finałowe zostaną rozegrane 28 i 29 stycznia.

