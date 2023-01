U Martiny Navratilovej zdiagnozowano dwie formy raka

66-letnia Navratilova, która ma podwójne obywatelstwo - czeskie i amerykańskie, choruje na raka gardła oraz piersi, po tym jak odkryła ona powiększony węzeł chłonny w szyi w listopadzie. Po biopsji zdiagnozowano u niej raka gardła w stadium 1, wywołanego przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Po szczegółowych badaniach wykryto u niej również podejrzaną zmianę w piersi, niezwiązaną z rakiem gardła.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Martina Navratilova znów zmaga się z rakiem. "Podwójne uderzenie"

Wszystko to następuje 13 lat po tym, jak po raz pierwszy wygrała walkę z rakiem piersi.

- To podwójne uderzenie jest poważne, ale wciąż możliwe do wyleczenia - powiedziała Navratilova, cytowana przez "The Times". - Liczę na korzystny wynik. Przez jakiś czas będzie śmierdzieć, ale będę walczyła z całych sił.

Rzeczniczka Navratilovej dodała, że "oba nowotwory są we wczesnym stadium i mają dobre dla byłej tenisistki wyniki". Navratilova nie pojedzie na Australian Open, które rozpocznie się w połowie stycznia w Melbourne, ale ma pełnić rolę eksperta Tennis Channel poprzez połączenie online z własnego domu na Florydzie.

Iga Świątek miała koszmar, a teraz go przepędziła. Gest rywalki mówi wszystko

Martina Navratilova jeszcze w styczniu rozpocznie leczenie. Rak gardła został wykryty wcześnie, znajduje się tylko w jednej części gardła i nie rozprzestrzenił się na struny głosowe. "The Times" dodaje, że około 90 procent dorosłych przeżywa raka gardła w stadium 1 przez pięć lat lub dłużej po postawieniu diagnozy.

W przypadku raka piersi nie podano dalszych szczegółów dotyczących diagnozy oraz leczenia. Z nowotworem piersi Navratilova zmagała się już w 2010 roku, gdy przeszła udaną operację usunięcia komórek rakowych, a następnie sześciotygodniową radioterapię, nie wymagając chemioterapii.

66-letnia Navratilova jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych tenisistek wszech czasów. Grała zawodowo w tenisa od 1974 aż do 2006 roku. Zdobyła aż 18 tytułów wielkoszlemowych w singlu, w tym aż dziewięć na Wimbledonie. Ponadto 31 razy zwyciężała w nich w deblu i 10 razy w mikście.