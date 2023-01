Świątek zaliczyła pierwszy wielki test. Skrzywiona mina rywalki

Część kibiców i obserwatorów miała obawy o formę Igi Świątek, gdy ta w sylwestra przegrała dość wyraźnie z Eleną Rybakiną w Dubaju. Tamten pojedynek miał jednak charakter wyłącznie pokazowy, nie miał wielkiego znaczenia, a nowy sezon rozpoczął się oficjalnie w Australii. Polscy tenisiści realizują w Brisbane w nowym turnieju United Cup. Wśród nich jest także Iga Świątek.

Świetny mecz w Brisbane

W meczu z Kazachstanem Świątek pokonała w singlu Julię Putincewą (51. WTA). Pierwszy poważny test czekał ją w poniedziałek, gdy zmierzyła się z Belindą Bencić, numerem jeden szwajcarskiego tenisa. Bencić gra ostatnio coraz lepiej, uchodzi za tenisistkę, która może sporo namieszać w tym roku.

Spotkanie Polki ze Szwajcarką stało na bardzo wysokim poziomie. W pierwszym secie liderka rankingu była o jedno przełamanie lepsza (2:1). Zamknęła partię wynikiem 6:3. W drugim secie Świątek znów szybko uzyskała przewagę, ale gdy serwowała na kończenie spotkania, rywalka zdołała odrobić straty. O losach partii zadecydował tie-break, którym 21-latka z Raszyna okazała się skuteczniejsza (7:3).

Nasza tenisistka wygrała co prawda w dwóch setach, ale to nie był dla niej łatwy pojedynek. Świadczy o tym także długość meczu - dwie godziny i trzy minuty. Bencić grała bardzo agresywnie, skracała wymiany, uderzała mocno i płasko, zaskakiwała Świątek z returnu.

W decydujących momentach lepsza była jednak Polka. Pomagał jej serwis, znakomite wyczucie kortu, regularność w wymianach, topspin. Świątek pokazała, że na początku nowego sezonu jest w świetnej formie, która dodatkowo rośnie z każdym dniem. Będzie faworytką zbliżającego się Australian Open nie tylko ze względu na pozycję w rankingu.

Bencić może być groźna

Belinda Bencić jest dziś 12. w zestawieniu WTA, ale od jesieni stale idzie do góry. To wtedy nawiązała współpracę z Dmitrijem Tursunowem. Rosjanin doprowadził wcześniej Anett Kontaveit do wielkich sukcesów. W czerwcu Estonka była nawet druga na świecie - obecnie jest 17. Tursunow pracował też chwilę z Emmą Raducanu.

Zadaniem rosyjskiego szkoleniowca jest odbudowanie formy 25-letniej szwajcarskiej tenisistki. Bencić dwa lata temu była nawet 4. na świecie. W Tokio zdobyła złoty medal olimpijski. Kilka razy ogrywała aktualne liderki rankingu WTA. Ma wielki potencjał, który jednak nie pomógł jej we wtorku starciu z Igą Świątek.

Gdy Szwajcarka grała agresywniej, reprezentantka Polski potrafiła znaleźć odpowiedź, dobrze się ustawić, uderzyć jeszcze mocniej. Kamery telewizyjne pokazywały skrzywienie na twarzy Bencić, rosnącą frustrację. Dzięki temu zwycięstwu Świątek ma bilans 2:1 w pojedynkach z 25-letnią rywalką.

Po wygranej Igi Świątek Polska prowadzi 1:0 ze Szwajcarią w meczu United Cup. Drugi pojedynek singlowy we wtorek to starcie Daniel Michalski - Marc-Andrea Huesler. Jutro wystąpią Hubert Hurkacz, Magda Linette i ewentualnie mikst.

Z kolei jeśli chodzi o Świątek i Bencić, to niewykluczone, że niebawem panie zmierzą się ze sobą także w decydujących fazach turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Australian Open rusza już 16 stycznia. Transmisje w Eurosporcie, relacje w Sport.pl.