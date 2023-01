Tak przywitano Świątek w Brisbane. Euforia na trybunach [WIDEO]

Poprzedni sezon był najlepszym w dotychczasowej karierze Igi Świątek (1. WTA). Wygrała aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe: Roland Garros i US Open. Co więcej, od kwietnia nieprzerwanie pozostaje liderką rankingu WTA. Sezon 2022 dopiero co się zakończył, a Polka już rozpoczęła zmagania kolejnego cyklu. Aktualnie 21-latka występuje wraz z innymi reprezentantami Polski w United Cup w Australii. Tamtejsza publiczność jest podekscytowana obecnością Świątek, czego dała wyraz podczas ceremonii prezentacji drużyn.

Iga Świątek mogła poczuć się jak gwiazda. Euforia na trybunach

Reprezentacja Polski w świetnym stylu rozpoczęła zmagania w turnieju i na początek pokonała Kazachstan 4:1. Swoje mecze wygrali Świątek, Hubert Hurkacz oraz Magda Linette. Kolejny zwycięski punkt dołożył mikst naszych dwóch najlepszych rakiet. W tym spotkaniu liderka WTA popisała się widowiskowym zagraniem, za które pochwalił ją sam Roger Federer, o czym więcej pisaliśmy >>> TUTAJ.

W poniedziałek nasi zawodnicy przystąpili do rywalizacji ze Szwajcarią. Zanim jednak rozegrali pierwszy mecz, to organizatorzy zaprosili tenisistów obu drużyn na kort, by zaprezentować ich publiczności w Brisbane.

Spiker po kolei wyczytywał kolejne nazwiska zawodników. Fani nie wykazywali większego entuzjazmu i tylko nieliczni bili brawo. Jednak kiedy wymieniono imię i nazwisko Świątek, na trybunach zapanowała wrzawa. Kibice z wielkim entuzjazmem przywitali liderkę rankingu WTA, co pozytywnie wpłynęło na naszą rodaczkę. W poniedziałek wygrała swój drugi singlowy mecz na tym turnieju - tym razem pokonała 6:3, 7:6 (7-3) Belindę Bencic (12. WTA) i wyprowadziła drużynę na prowadzenie 1:0.

To jednak nie koniec emocji. W pozostałych meczach polsko-szwajcarskiego spotkania Daniel Michalski (260. ATP) zagra z Markiem-Andreą Hueslerem (56. ATP), Hubert Hurkacz (10. ATP) ze Stanem Wawrinką (148. ATP), a Magda Linette (48. WTA) z Jil Teichmann (35. WTA). Na koniec Świątek i Hurkacz zmierzą się w deblu ze Stanem Wawrinką i Belindą Bencic.