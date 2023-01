Zaskakujące wyznanie. Zwyciężczyni US Open chce wzorować się na Świątek

Iga Świątek miała kapitalny sezon w 2022 roku. Polska tenisistka wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, zanotowała serię 37 meczów z rzędu bez porażki i wygrała sześć innych turniejów. Jest liderką rankingu WTA z ogromną przewagą nad resztą stawki. A to wszystko w wieku zaledwie 21 lat.

Świątek jest inspiracją nawet dla rywalek

Świątek może być wielką inspiracją dla wszystkich dziewcząt, chcących związać swoje życie z tenisem. Ale jak się okazuje, Polka jest też wzorem do naśladowania również dla swoich rywalek. Jedną z nich jest Kanadyjka Bianca Andreescu. Ona też ma za sobą duży sukces, bo w 2019 roku wygrała US Open. Miała wtedy 19 lat. Jest rok starsza od Świątek, ale teraz nie wiedzie się jej tak dobrze. W zeszłym sezonie doszła do finału turnieju Bad Homburg Open, ale przegrała z Caroline Garcią.

- Konkurencja zdecydowanie mnie inspiruje i jeszcze bardziej motywuje. Patrzę na Igę, jest młodsza ode mnie i ma na swoim koncie trzy Wielkie Szlemy. Próbuję się dostać na ten poziom, próbuję to przebić. Ale tak po przyjacielsku. To tak samo, i faktycznie słyszałam to od kilku zawodniczek, jak ja w pewnym sensie zainspirowałam je w 2019 roku. Więc teraz role się odwróciły, co bardzo mi się podoba – powiedziała w jednym z wywiadów, cytowana przez portal tennisuptodate.com.

- Wygranie kolejnego Wielkiego Szlema byłoby fajne, kolejnego turnieju WTA 1000, zachowanie zdrowia, granie w zasadzie przez cały rok. Nie sądzę, żebym miała taki pełny rok grania we wszystkich turniejach, które chciałam. Myślę, że powinno to być celem numer jeden w tej chwili. A potem znowu dostanie się do pierwszej dziesiątki rankingu, ponieważ wierzę, że jestem na tym poziomie – powiedziała Andreescu.

Kanadyjka mierzyła się z Igą Świątek jeden raz. Lepsza okazała się Polka. W zeszłym roku na turnieju w Rzymie Polka wygrała 7:6, 6:0.