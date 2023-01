Hubert Hurkacz zawstydził Igę Świątek. "To było obłędne" [WIDEO]

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali w mikście z kazachską parą Żibek Kułambajewa/Grigorij Łomakin 6:3, 6:4 w ostatnim grupowym meczu pomiędzy Polską a Kazachstanem w United Cup rozgrywanym w Adelajdzie.

Hurkacz szybko zrozumiał, że palnął gafę. A Świątek w śmiech

Hurkacz zawstydził Świątek

Po meczu Hubert Hurkacz i Iga Świątek razem udzielali wywiadu. Polski tenisista bardzo chwalił najlepszą tenisistkę świata.

- Iga gra naprawdę niesamowicie, bardzo mocno uderza piłkę i dodaje mi otuchy przez cały mecz, więc było bardzo fajnie - przyznał Hurkacz.

Pochwalił też piękne zagranie Igi Świątek. Polka w bardzo trudnej wymianie najpierw zrobiła klasyczny ślizg, dzięki czemu dopadła do piłki, a później... zagrała obok słupka!

- Uderzenie Igi za siatką było obłędne. Jest dopiero 1 stycznia, a ona ma już uderzenie roku, więc to całkiem niezły początek - dodał z uśmiechem Hurkacz. Wtedy Iga Świątek aż się zawstydziła i szeroko uśmiechnęła.

Hurkacz pochwalił również doping kibiców.

- Fajnie rozpocząć nowy rok, wygrywając 1 stycznia po bardzo fajnym meczu. Grało mi się bardzo dobrze, w czym pomogli też wspaniali kibice. Nigdy nie byłem w Brisbane, bardzo mi się tu podoba. Dziękuję Wam. Polscy kibice, jak również fani z innych krajów, byli niesamowici. Wsparcie całej drużyny i gra dla kraju to coś niesamowitego. Dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok - dodał najlepszy polski tenisista.

Był on też zadowolony ze swojej postawy na korcie.

- Przed pierwszym meczem sezonu zawsze pojawiają się znaki zapytania. Jestem zadowolony z tego, jak sobie poradziłem. Pierwszy set był niesamowicie zacięty. Drugi zacząłem gorzej, zgubiłem rytm przy podaniu. Starałem się wrócić do gry i udało się. To cenne doświadczenie - przyznał Hurkacz.

Świątek nie pozostała dłużna Hurkaczowi i też go bardzo chwaliła.

- Było fantastycznie. Pierwszy raz miała okazję zagrać z Hubertem. Kiedy on serwuje, to najlepsze uczucie w życiu, bo nie muszę nic robić przy wolejach. Kocham to. Hurkacz daje mnóstwo pozytywnej energii, a ja jestem osobą, która jej potrzebuje - dodała Polka.

United Cup to nowo utworzona impreza na podstawie rozgrywanego wcześniej Hopman Cup. Drużyny narodowe reprezentują najlepsi tenisiści i tenisistki z danego kraju. O ostatecznym wyniku pojedynku decydują rezultaty dwóch meczów singlowych panów oraz dwóch pań. Rozgrywany jest również mikst.