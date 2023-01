Sok z ogórków kiszonych wybawił rywalkę Igi Świątek. Błyskawiczny efekt [WIDEO]

Reprezentacja Hiszpanii przegrała 1:3 z Wielką Brytanią w United Cup. 31 grudnia Rafael Nadal przegrał 6:3, 3:6, 4:6 z Cameronem Norrie, a Nuria Parrizas-Diaz uległa 6:3, 1:6, 2:6 Katie Swan. W Nowy Rok Albert Ramos-Vinolas uległ 3:6, 6:1, 3:6 Danielowi Evansowi. Jedyną wygraną dla Hiszpanii zaliczyła Paula Badosa, która najpierw przegrała pierwszego seta z Harriet Dart (6:7), a potem wygrała 7:6, 6:1. Teraz przed Hiszpanią rywalizacja z Australią.

Sok z ogórków kiszonych pomógł Badosie w wygraniu meczu. Średnia szybkość forhendu większa o 10 km/h

Pierwszy set meczu pomiędzy Paulą Badosą a Harriet Dart trwał aż 77 minut. Brytyjka prowadziła 5:2 w pierwszym secie i dwa razy przełamała Hiszpankę. Badosa zdołała odpowiedzieć dwoma break pointami, ale w tie-breaku Dart wygrała 8:6. W połowie drugiego seta można było zauważyć, że Badosa ma problemy z lewą łydką i dodatkowo sprawia wrażenie zmęczonej. Tuż przed zmianą stron doszło do przełomu. Na korcie pojawiła się fizjoterapeutka, która zajęła się masażem łydki, a tenisistka skorzystała z soku z ogórków kiszonych.

Sok z ogórków kiszonych pomaga tenisistom przy skurczach. W trakcie transmisji można było zauważyć, że Paula Badosa nie piła soku, a jedynie wzięła go do ust i później wypluła do kosza. Efektem tej przerwy była lepsza średnia prędkość forhendu Hiszpanki - aż 132 km/h, czyli o 10 km/h szybciej, niż przed przerwą. - Skorzystałam z soku z ogórków i zaczęłam rozluźniać moje ciało. To pomogło mi grać luźniej i bardziej agresywnie na korcie. Ale byłam zaskoczona skurczami, bo zazwyczaj ich nie miałam - mówiła Badosa, cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Paula Badosa wygrała drugiego seta po tie-breaku (7:5), a w trzeciej partii potrzebowała 31 minut, żeby wygrać 6:1 z Harriet Dart. - Zwycięstwo jest dla mnie bardzo ważne, ale sposób, w jaki udało mi się tego dokonać sprawia, że smakuje to jeszcze lepiej - dodała Hiszpanka. Paula Badosa zagra kolejny mecz w United Cup 3 stycznia, gdzie jej rywalką będzie Australijka Zoe Hives. Jeśli dojdzie do miksta w starciu Hiszpanii z Australią, to Paula Badosa i Rafael Nadal będą rywalizować z Samanthą Stosur i Johnem Peersem.