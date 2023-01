Hurkacz miał problemy w United Cup. Wygrał, ale to nie koniec

31 grudnia rozpoczął się turniej United Cup. Iga Świątek w swoim pierwszym meczu pokonała w dwóch setach Julię Putincewą 6:1, 6:3. W niedzielę do rywalizacji w tym turnieju przystąpił Hubert Hurkacz (10. ATP). Jego rywalem był Alexander Bublik (37. ATP).

Pierwszy set nie przyniósł żadnego przełamania. Żaden z tenisistów nie miał nawet break-pointa. Zarówno Hurkacz, jak i Bublik, pewnie wygrywali przy swoich serwisach, niejednokrotnie do zera. Pierwszy set rozstrzygnął się więc w tie-breaku. W nim przewagę uzyskał Hurkacz. Wyszedł na prowadzenie 5:4 i miał dwa serwisy, ale nie zdołał zakończyć seta. Łącznie Polak miał pięć piłek setowych. Wykorzystał piątą i wygrał seta 7:6 (10-8).

Zwycięstwo Hurkacza w United Cup

Jak w pierwszej partii nie było żadnych przełamań, tak w drugiej już w pierwszym gemie swój serwis przegrał Hurkacz. To był najdłuższy gem w całym meczu. Hurkacz musiał bronić czterech break pointów. Przy trzech z nich wyszedł obronną ręką, ale Bublik uzyskał w końcu przełamanie. Drugi gem również był bardzo zacięty i długi. Tym razem to Hurkacz miał szansę na przełamanie, ale nie wykorzystał jej. Bublik musiał się mocno namęczyć, żeby wygrać tę odsłonę drugiego seta, ale w końcu wyszedł na prowadzenie 2:0. Reszta seta wyglądała tak, jak pierwsza partia. Obaj wygrywali swoje serwisy i zgodnie z przewidywaniami, jedno przełamanie wystarczyło Bublikowi do wygrania seta 6:4.

Trzeci set przez długi czas był podobny do pierwszego. Hurkacz i Bublik spokojnie wygrywali swoje serwisy. Aż do ósmego gema, kiedy szansę na przełamanie miał Hurkacz. Bublik wygrał jednak dwie kolejne akcje i wydawało się, że wyjdzie z opresji. Ale Hurkacz ponownie wyszedł na prowadzenie i miał jeszcze dwa break pointy. Tego drugiego wykorzystał i niemal w ostatnim momencie przełamał rywala pierwszy raz w tym meczu. W ostatnim gemie nie dał mu szans wygrywając gema do zera, a całego seta 6:3.

Co ciekawe, Hurkacz zmierzy się z Bublikiem jeszcze raz tego samego dnia. Polski tenisista razem z Igą Świątek zagra w mikście właśnie z Bublikiem, któremu towarzyszyć będzie Zhibek Kulambajewa. Polska jest o krok od pokonania Kazachstanu w meczu United Cup. Prowadzi 2:1. Jako kolejna na kort wyjdzie Magda Linette. Po tym starciu zaplanowano zaś rywalizację mikstów.