Iga Świątek po meczu zwróciła się do publiczności. Gigantyczna wrzawa

United Cup to rozgrywki, w których udział weźmie 18 drużyn narodowych, walczących o tytuł najlepszej nacji świata. Ponadto zawodnicy i zawodniczki mogą zdobywać punkty do indywidualnych rankingów ATP oraz WTA. Turniej rozpoczyna również sezon 2023. Iga Światek na inaugurację ograła Julię Putincewę w 64 minuty i po spotkaniu nie kryła radości.

Iga Świątek szczęśliwa po pierwszej wygranej w United Cup. "Dziękuję polskim kibicom za przyjście"

Dla Igi Światek turniej United Cup jest idealną okazją, by przygotować się do nadchodzącego Australian Open. Polska tenisistka w meczu z Julią Putnicewą potwierdziła, że jest w dobrej dyspozycji, ale przyznała, że to nie był łatwy występ. - Zawsze pierwszy mecz w sezonie, a tak traktuję po okresie przygotowawczym to spotkanie, jest trudny - stwierdziła po spotkaniu Świątek.

Liderka rankingu WTA pierwszy mecz zagrała w Brisbane, gdzie mogła liczyć na duże wsparcie polskich fanów. 21-latka nie kryła zadowolenia i dziękowała kibicom za doping. - Cieszę się, że jestem tutaj. Grając z takim zespołem za plecami, jest to coś innego. Dziękuję polskim kibicom za przyjście. Widzę polskie flagi, jak zwykle! - powiedziała Polka, co spotkało się z gigantyczną wrzawą na trybunach.

Świątek przyznaje, że doping kibiców oraz gra w narodowych barwach są dla niej niesamowicie ważne i dają jej dodatkową motywację. - Reprezentowanie Polski to zawsze coś specjalnego, skupiam się nawet bardziej. Mam gęsią skórkę, jak wychodzę na kort. Jestem dumna, że mogę reprezentować Polskę. To wspaniałe - przekonuje najlepsza tenisistka świata.

Po wygranej z Putnicewą Iga Świątek przygotowuje się już do kolejnych spotkań. 1 stycznia razem z Hubertem Hurkaczem zmierzy się z Aleksanderm Bublikiem i Żibek Kałambajewą w starciu mikstów Polska - Kazachstan. Dzień później polska mistrzyni powalczy o kolejną wygraną przeciwko Szwajcarce Belindzie Bencić.