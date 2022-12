Falstart Nadala w nowym sezonie. Niespodziewana porażka tuż przed Australian Open

18 reprezentacji rywalizuje obecnie w Australii w premierowej odsłonie tenisowego turnieju United Cup. Zmagania w polskiej drużynie świetnie rozpoczęła Iga Świątek (1. WTA), która w nieco ponad godzinę pokonała Kazaszkę Julię Putincewę (51. WTA). W gorszych nastrojach po pierwszym spotkaniu są z kolei Hiszpanie. Nie chodzi nawet o samą porażkę, ale o fakt, że doznał jej sam Rafael Nadal (2. ATP).

Dobry początek i zakończenie bez happy-endu. Nadal rozpoczął nowy sezon od porażki

Hiszpański tenisista zapoczątkował rywalizację z Wielką Brytanią meczem z Cameronem Norrie (14. ATP). Pierwsze gemy na swoim koncie zapisywali podający. Przełom nastąpił w szóstej odsłonie, kiedy Nadal przełamał rywala, by po chwili uchronić się przed przełamaniem powrotnym i wyjść na 5:2. Dwa kolejne gemy wygrane przez serwujących dało mu zwycięstwo 6:3.

Drugi set miał bardzo podobny przebieg, ale tym razem do przełamania w szóstym gemie doprowadził Brytyjczyk. Norrie miał szansę na przełamanie również w ósmej odsłonie, jednak Hiszpan zdołał się wybronić. Po chwili prowadzący dopiął swego, utrzymał podanie i wygrał 6:3, wyrównując stan meczu.

Najbardziej wyrównana była trzecia partia, która zakończyła się po ponad godzinnej walce. W piątym gemie Norrie odebrał podanie doświadczonemu rywalowi i wyszedł na 3:2. Hiszpan po chwili miał dwie okazje na odrobienie strat, ale nie zdołał ich wykorzystać. Do końca meczu obaj zawodnicy utrzymywali podania, co przełożyło się na zwycięstwo Norrie 6:4 i triumf w całym spotkaniu. Tym samym Brytyjczyk zanotował pierwszą w karierze wygraną nad Nadalem. Cztery poprzednie spotkania kończyły się bowiem zwycięstwami Hiszpana bez straty seta.

Druga rakieta świata nie może więc zaliczyć początku nowego sezonu do udanych. Jest to też zły sygnał przed startem wielkoszlemowego Australian Open, w którym Hiszpan będzie bronił wywalczonego przed rokiem tytułu. Czy mecz z Norrie był tylko wypadkiem przy pracy czy Nadal w dalszym ciągu odczuwa trudy poprzedniego sezonu? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas rywalizacji w Melbourne, która odbędzie się w dniach 16-29 stycznia.

