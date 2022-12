Iga Świątek kapitalnie zaczęła nowy sezon. Rywalka rozbita w nieco ponad godzinę

Iga Świątek (1. WTA) pierwszym meczem w United Cup udanie zakończyła spektakularny dla siebie 2022 rok i udanie zaczęła nowy sezon na tenisowych kortach. Polska tenisistka pokonała 6:1, 6:3 Kazaszkę Julię Putincewę (51. WTA) i dała pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski podczas turnieju, który rozgrywany jest w Australii, a konkretniej w Brisbane, Perth i Sydney. Zwycięzcy będą mogli zainkasować maksymalnie 500 punktów do rankingu WTA lub ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Formalność Igi Świątek na start United Cup

Całe spotkanie trwało godzinę i pięć minut, czyli można powiedzieć, że Iga Świątek klasycznie dla siebie zamknęła 2022 rok, w którym zdominowała rywalki. Pierwszy set rywalizacji z Putincewą był bez większej historii. Świątek od razu mocno weszła w mecz i naciskała na rywalkę, którą przełamała już przy jej drugim podaniu. Kolejne nastąpiło dwa gemy później i po zaledwie 28 minutach Polka wygrała pierwszego seta w meczu z Kazaszką.

Druga partia miała podobny przebieg i trwała dziewięć minut dłużej. Jednocześnie przy stanie 4:2 dla Świątek Putincewa została przyparta do ściany i zaczęła ryzykować, co przyniosło efekt w postaci wygrania przez nią najdłuższego gema, który pozwolił jej wygrać trzeciego gema w drugim secie. To jednak w ogóle nie wpłynęło na poczynania polskiej tenisistki, która w kolejnych dwóch gemach oddała tylko dwa punkty i zakończyła rywalizację wyprowadzając Polskę na prowadzenie w pojedynku z Kazachstanem.

W drugim meczu Iga Świątek zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencić. To spotkanie zostanie rozegrane 2 stycznia. Z kolei jeszcze dzisiaj, 31 grudnia, o 8:30 Daniel Michalski zmierzy się z Timofiejem Skatowem.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

United Cup to rozgrywki, w których udział weźmie 18 drużyn narodowych, walczących o tytuł najlepszej nacji świata. Wcześniej podobnymi rozgrywkami był Puchar Hopmana, w którym w 2015 roku triumfowali Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Turniej United Cup będzie rozgrywany w dniach 29 grudnia 2022 - 8 stycznia 2023 roku.

Terminarz meczów Polaków w United Cup: