Świątek w zupełnie nowej roli. Zobaczymy ją w serialu Netflixa

Dla Igi Świątek będzie to kolejna tego typu przygoda po nietypowym podsumowaniu poprzedniego sezonu, nagranym w towarzystwie aktora Wiktora Zborowskiego. Tym razem ukazane zostanie jednak codzienne życie tenisistki i kulisy walki na najważniejszych arenach świata. Oprócz Polki w dokumencie "Break Point" wezmą udział również m.in. Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Ons Jabeur, Maria Sakkari czy Felix Auger-Aliassime.

Świątek wystąpi w serialu Netflixa. "Szczerze mówiąc, sama nie wiem, jak zareaguję na siebie na ekranie"

Dokument będzie się składał z pięciu odcinków, a premierę pierwszej części zaplanowano na 13 stycznia 2023 roku. Losy Świątek zostaną ukazane w drugim odcinku, który zostanie zaprezentowany w czerwcu. - Szczerze mówiąc, sama nie wiem, jak zareaguję na siebie na ekranie. Nagrywaliśmy głównie podczas US Open, Wimbledonu i WTA Finals - zdradziła liderka rankingu WTA w rozmowie z TVP Sport. Kibice Polki będą mogli tym samym zobaczyć jej drogę po trzeci wielkoszlemowy triumf w karierze.

- Byłam jedną z zawodniczek, które mocno ograniczyły dostęp ekipy nagrywającej dokument do naszego zespołu. Nie będzie mnie zatem tak dużo, jak innych tenisistów. To była świadoma decyzja. Najważniejsze jest dla mnie to, żebyśmy byli skoncentrowani na pracy. To byłaby kolejna rzecz, która siedziałaby mi w głowie i nie mogłabym się w pełni skoncentrować na grze w tenisa - dodała Świątek.

Dominatorka rywalizacji w poprzednich miesiącach przygotowuje się obecnie do startu nowego sezonu. Sprawdzianem aktualnej formy będzie turniej United Cup, w którym Polska wystąpi u boku 17 innych reprezentacji. Później przyjdzie czas na rywalizację w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w przyszłym roku. Mowa o Australian Open, które rozpocznie się w poniedziałek 16 stycznia. W ubiegłym sezonie Świątek dotarła tam do półfinału.

