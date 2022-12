Zarzuty wobec byłego szefa związku. Trener polskiej tenisistki: To się kupy nie trzyma

Od tygodni trwa skandal wokół Mirosława Skrzypczyńskiego. Media publikują informacje, z których wynika, że w przeszłości jako trener miał molestować tenisistki i traktować je w przedmiotowy sposób. Padają także zarzuty o przemoc domową.

REKLAMA

Polski Związek Tenisowy zareagował na te oskarżenia, przyjmując rezygnację Skrzypczyńskiego z funkcji prezesa związku. Ten przez kilka dni pozostawał nadal członkiem zarządu, a dziś formalnie nie należy już do władz polskiego tenisa.

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal?

"Skrzypczyński najlepszym prezesem"

Większość środowiska tenisowego nie jest gotowa, by pod nazwiskiem zabierać głos w sprawie Mirosława Skrzypczyńskiego. Wyjątek dla Sport.pl uczynił Andrzej Kobierski, trener Magdaleny Fręch, obecnie trzeciej rakiety Polski (po Idze Świątek i Magdzie Linette). Fręch jest obecnie 106. w rankingu WTA, reprezentuje nasz kraj m.in. w rozgrywkach drużynowych Billie Jean King Cup (dawny Puchar Federacji).

- Współpracuję z PZT jako trener od 15 lat. Z perspektywy czasu i w mojej ocenie Mirosław Skrzypczyński był najlepszym prezesem, patrząc z punktu widzenia rozwoju tenisa w Polsce. Jeśli chodzi o zawodników, został stworzony program PZT Lotos Team, który w znaczącym stopniu pomógł tenisistom aspirującym do występów zawodowych w rozgrywkach kobiecych i męskich - powiedział trener Magdaleny Fręch.

I dodał: "Podczas pandemii mieliśmy jako nieliczni na świecie możliwość gry w turniejach zorganizowanych przez PZT. Powstaje Narodowe Centrum Tenisowe w Kozerkach, gdzie zawodnicy kadry narodowej mogą przyjechać w każdej chwili i trenować nieodpłatnie. Co roku w Polsce mamy kilkanaście turniejów rangi ITF dla młodych zawodników, którzy próbują się przebić do rozgrywek juniorskich, jak i seniorskich. Myślę, że zostało na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo wiele poprawione pod względem rozwoju tenisa w naszym kraju.

Andrzej Kobierski skomentował także kwestię zarzutów, które w ostatnim czasie były formułowane wobec Mirosława Skrzypczyńskiego w mediach. - Jeśli chodzi o publikacje w Onecie i zarzuty stawiane prezesowi, to po przeczytaniu myślę, że jak każdy miałem bardzo mieszane uczucia. Pierwsza lampka zaświeciła mi się, gdy zobaczyłem zdjęcia rzekomo pobitej córki, którą znam, bo grała jako zawodniczka i jest w wieku podobnym do Magdy. I to nie były jej zdjęcia - uważa trener.

W materiale Onetu czytamy: "W styczniu 2020 r. anonimowi przeciwnicy Skrzypczyńskiego zakładają na Facebooku profil 'Quo Vadis PZT?'. W kolejnych wpisach nie pozostawiają na prezesie suchej nitki. Wytykają mu błędy, zarzucają warcholstwo, sugerują liczne nieprawidłowości. Gromadzą też wiadomości, które spływają na Messengerze od innych osób rozczarowanych sposobem funkcjonowania związku. Żadna z nich nie dotyczy jednak prywatnego życia prezesa. Aż do 23 września 2020 r. Tego dnia, o godz. 22.23, do 'Quo Vadis PZT?' przychodzi wiadomość o niepokojącej treści: 'Witam. Czy chcą Państwo wiedzieć, jaki jest naprawdę Mirosław Skrzypczyński? Mogę wysłać zdjęcia'. Autorką jest Ewelina, córka Mirosława Skrzypczyńskiego".

W Onecie zamieszono zdjęcia z podpisem "Zdjęcie przesłane przez Ewelinę na konto 'Quo Vadis PZT?'".

Kobierskiemu zapalają się lampki wątpliwości

- Druga lampka to oskarżenia Katarzyny Teodorowicz. Pałając nienawiścią do człowieka, który "dosypał jej środków nasennych i nie wiadomo do czego jest zdolny", mimo to postanowiła pracować dla niego, startując w konkursie na trenera kadry narodowej, a po rozegranym singlu wygrała jeszcze finał debla tamtego dnia. Przecież to się kupy nie trzyma - wskazał Kobierski.

Teodorowicz jako była tenisistka i olimpijka oskarżyła w rozmowie z Onetem Skrzypczyńskiego, że ten przed laty - jako trener jej koleżanki Renaty - dosypał jej podczas mistrzostw Polski środki nasenne, by przegrała.

- W deblu zdobyłyśmy z Renatą złoto. Miałam wtedy siedemnaście lat, ona była o sześć lat starsza. W zawodach singlowych spotkałyśmy się w półfinale. Okazała się lepsza, zresztą wynik pamiętam do tej pory: wygrała w dwóch setach 6:4, 6:4. Podczas gry czułam się dziwnie. Coś dziwnego zaczęło się ze mną dziać. Początkowo uznałam to za rezultat zmęczenia, które mogło narosnąć w poprzednich dniach. Po meczu wsiadłam z kolegą do auta i całą podróż na Śląsk przespałam. To także tłumaczyłam sobie wysiłkiem. Poważnie zaczęłam się martwić dopiero po powrocie do domu. Położyłam się wtedy do łóżka, a później nie wybudziłam się przez kolejnych kilkadziesiąt godzin. Spałam całą noc, potem cały dzień i znów całą noc - opowiadała Teodorowicz.

Trener Kobierski przedstawił nam jeszcze jedną wątpliwość: "Zastanawia mnie, czemu pani poseł Kotula domaga się ustąpienia zarządu PZT, skoro oskarża jego prezesa za sytuacje, które miały rzekomo miejsce przed 30 laty. Zaczyna to wyglądać na próbę przejęcia władzy. Jednakże nie mnie to oceniać, od tego jest sąd".

Katarzyna Kotula to posłanka Lewicy, która ujawniała, że przed laty była zawodniczką klubu, w którym trenował Skrzypczyński. Zarzuciła mu molestowanie seksualne. Kotula wraz z posłanką Wandą Nowicką angażują się w sprawy polskiego tenisa. Niedawno zorganizowały konferencję przed Ministerstwem Sportu. Wyjaśniały, że oczekują od ministra sportu wystosowania wniosku do sądu o zawieszenie wszystkich członków zarządu PZT.

Andrzej Kobierski w rozmowie ze Sport.pl zarzuca ofiarom Mirosława Skrzypczyńskiego kłamstwa i manipulacje, nie podając jednak żadnych dowodów. Przedstawia także byłego prezesa PZT jako człowieka, który rozwinął polski tenis, przyciągnął sponsorów. Fakt ten jednak nie oznacza, że jednocześnie Skrzypczyński nie molestował zawodniczek jako trener tenisa. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła w listopadzie postępowanie wyjaśniające w sprawie.