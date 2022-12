Nadal zapytany, czy to jego ostatni AO w karierze. "Nie jestem w nastroju"

Rafael Nadal zanotował naprawdę dobry sezon 2022. Hiszpański tenisista wygrał Australian Open i French Open, dzięki czemu został zwycięzcą największej liczby turniejów wielkoszlemowych w historii (22). Poprzedni sezon sporo kosztował Nadala także w kontekście zdrowotnym, głównie w przypadku urazu stopy. - Po zwycięstwie w Roland Garros byłem szczęśliwy, ale jednocześnie pomyślałem, że jeśli nie zostanie znalezione rozwiązanie medyczne dla mojej stopy, będę musiał przejść na emeryturę, ponieważ nie mogłem dalej walczyć z przewlekłymi bólami - mówił Nadal w rozmowie z "Marką".

Czy to ostatnie Australian Open dla Rafaela Nadala? "Nie lubię o tym rozmawiać"

Rafael Nadal rozmawiał z dziennikarzami przed rozpoczęciem United Cup. Hiszpański tenisista odniósł się do pytania, czy najbliższa edycja Australian Open będzie jego ostatnią w karierze. - Nigdy nie wiadomo, ja mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni turniej. Aczkolwiek mając 36 lat, nie wiesz, który turniej będzie Twoim ostatnim. Nie lubię o tym rozmawiać, nie jestem w nastroju. Koncentruję się na tym, by pokazać swój najwyższy poziom i walczyć o jakikolwiek tytuł. Jeśli miałby być to mój ostatni turniej, to spróbuję cieszyć się nim tak, jak to tylko możliwe - powiedział.

Nadal odniósł się też do obecności Novaka Djokovicia w Australii. - Obecność Novaka jest dobra dla tenisa i pewnie też dla fanów. Najlepsi gracze na korcie zawsze sprawiają, że to lepiej dla dyscypliny - dodał. Hiszpański tenisista skorzystał też z okazji, by pochwalić Nicka Kyrgiosa. Australijczyk miał wystąpić w turnieju United Cup, ale musiał zrezygnować po kontuzji. - On może wygrać każdy turniej, w którym występuje. Ma wszystkie argumenty, by wygrywać z każdym - stwierdził.

Hiszpania będzie rywalizować w grupie D United Cup, a Rafael Nadal będzie grał przeciwko Brytyjczykowi Cameronowi Norrie oraz Australijczykowi Alexowi de Minaurowi. - Jedyną rzeczą, na której się skupiam, jest to, żeby grać na konkurencyjnym poziomie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wygrać pierwszy mecz jako drużyna. A potem zobaczymy, co się wydarzy przeciwko Australii. Chcę odzyskać radość z gry na korcie - skwitował.

Najbliższa edycja Australian Open rozpocznie się 16 stycznia 2023 roku i potrwa do 29 stycznia. W poprzedniej edycji turnieje singlowe wygrywali Rafael Nadal oraz Ashleigh Barty.