Kyrgios szokuje ws. Novaka Djokovicia. Hitowy duet. "Jesteście gotowi?"

Start nowego sezonu tenisowego zbliża się wielkimi krokami. Na przełomie 2022 i 2023 tenisiści i tenisistki będa rywalizować w turnieju drużyn mieszanych, czyli United Cup (29 grudnia - 8 stycznia). Z kolei pierwszym turniejem wielkoszlemowym będzie Australian Open, zaplanowany na 16-29 stycznia.

Bromance Novaka Djokovicia i Nicka Kyrgiosa będzie trwał? Zawodnicy mogą wystąpić wspólnie w deblu

Czy w 2023 roku w deblu zobaczymy Novaka Djokovicia z Nickiem Kyrgiosem? Taki scenariusz nie jest wykluczony, do czego odniósł się australijski tenisista na Instagram Stories. "Tryb braterskiej więzi duetu Nov-ick jest włączony" - napisał jeden z internautów. "Jeśli Novak zostanie wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, to gramy debla podczas Indian Wells. Jesteście gotowi?" - odpowiedział Kyrgios.

Nowa edycja Indian Wells będzie rozgrywana w dniach 6-19 marca 2023 roku. Władze turnieju w Kalifornii zdecydowały w połowie grudnia tego roku, że nie będą wymagać certyfikatów szczepień przy wpuszczaniu kibiców na korty w trakcie Indian Wells. Na razie nie wiadomo, czy podobnie organizatorzy podejdą do zawodników i zawodniczek. Wiele też zależy od tego, czy w terminie turnieju będzie można wlecieć do USA bez szczepienia przeciwko koronawirusowi.

A dlaczego duet Novak Djoković - Nick Kyrgios może być dosyć zaskakujący w deblu? Dawniej zawodnicy nie mieli między sobą najlepszych relacji, a Kyrgiosowi zdarzało się zakpić z Djokovicia choćby po tym, jak Serb został wykluczony z US Open za przypadkowe uderzenie piłką sędzi liniowej. "Na ile lat zostałbym zdyskwalifikowany, gdybym to ja przypadkowo uderzył piłką dziecko w gardło?" - zapytał Kyrgios na Twitterze. Pod wpisem umieścił trzy warianty odpowiedzi. "5", "10" czy "20".

Wygląda na to, że konflikt między tymi zawodnikami został zażegnany po Wimbledonie w 2022 roku. - Nick, wrócisz. Nie tylko na Wimbledonie, ale w finale turnieju. Nigdy nie sądziłem, że powiem o tobie tyle miłych rzeczy, biorąc pod uwagę nasze relacje. OK, to oficjalnie bromance - mówił Djoković na dekoracji po wygranym finale Wimbledonu [4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)].