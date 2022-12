Świątek: Postaram się zapomnieć o wszystkim, co wydarzyło się w zeszłym roku

Iga Świątek (WTA 1.) jest już w Brisbane, gdzie rozpocznie starty w sezonie 2023. Już w sobotę rozegra pierwszy mecz turnieju United Cup. Jej rywalką będzie Julia Putincewa (WTA 51.) z Kazachstanu.

Przed rozpoczęciem rywalizacji odbył się tzw. Media Day, w trakcie którego przedstawiciele prasy i mediów mogli porozmawiać z zawodniczkami i zawodnikami startującymi w Brisbane. Na pytania odpowiadała także Iga Świątek. Polka zdradziła m.in., jak zamierza podejść do nowego sezonu, gdy za sobą ma niesamowicie udany rok.

Otóż Świątek nie zamierza osiadać na laurach i rozpamiętywać tego, co udało jej się osiągnąć w ostatnich miesiącach. A osiągnęła przecież niesamowicie wiele, z triumfami w wielkoszlemowych Roland Garros i US Open na czele, a także wskoczeniu na pozycje liderki rankingu tenisistek. Świątek nie napędza myśl o już zdobytych tytułach, a tych, które dopiero czekają. Dlatego do nowego sezonu chce przystąpić z czystym kontem.

- Postaram się zapomnieć o wszystkim, co wydarzyło się w zeszłym roku i skupić na przyszłości. Mogę zyskać dużo pewności siebie, myśląc o tym, jak grałam w tych wszystkich turniejach w zeszłym sezonie, ale nie chcę zatrzymywać się przy tym zbyt długo, ponieważ chcę iść dalej i skupić na kolejnych celach, próbować poprawić się jako tenisistka - powiedziała, cytowana przez Puntodebreak.com.

Świątek na moment cofnęła się jednak do przeszłości. Poświęciła sporo uwagi Ashleigh Barty, byłej liderce rankingu WTA i zwyciężczyni poprzedniej edycji Australian Open, która niespodziewanie zakończyła karierę, będąc na szczycie. Barty była dla Świątek idolką i inspirowała ją do ciągłej pracy.

- Jestem z siebie bardzo dumna. Czuję ogromną satysfakcję, bo całe życie pracowałam, żeby dojść do tego punktu. Kiedy Ash (Barty - red.) przeszła na emeryturę, miałem mieszane uczucia, ponieważ nadal grała najlepszy tenis. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ją w tym tygodniu i powiem jej wprost, że naprawdę zainspirowała mnie do cięższej pracy, a jej styl gry uświadomił mi, że mam miejsce na poprawę - stwierdziła Polka.

United Cup to turniej, który będzie oczywiście tylko szansą przetarcia przed najważniejszą imprezą pierwszej części nowego roku, czyli Australian Open. Wielkoszlemowa impreza w Melborune odbędzie się w dniach 16-29 stycznia. Przed rokiem Iga Świątek dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Danielle Collins (WTA 14.) - 4:6, 1:6.

