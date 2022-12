Djoković przyleciał do Australii. Równo rok po deportacji

W styczniu 2022 roku świat torpedowała jeszcze pandemia COVID-19. Wiele państw wprowadziło, tak zwane, "paszporty covidowe" i wjazd na ich terytorium było możliwe jedynie dzięki zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie. Na przyjęcie szczepionki nie zdecydował się Novak Djokovic. Serb przyleciał wówczas do Australii, ale po kilku dniach w izolacji został deportowany i nie zagrał w wielkoszlemowym Australian Open. Tamtejsze władze zniosły ten wymóg w lipcu.

Djoković ma jeden cel — dogonić Rafę Nadala

W listopadzie informowaliśmy, że Novak Djoković otrzyma wizę umożliwiającą przybycie do kraju, mimo że zeszłoroczne złamanie wymagań, miało go kosztować zakazem wjazdu na terytorium państwa do 2025 roku. Tę karę anulował jednak Andrew Giles, minister ds. imigracji.

Serb przybył już do Australii, aby najpierw na początku roku zagrać w imprezie ATP 250 w Adelajdzie, a od 16 stycznia rywalizować o triumf w Australian Open. 35-latek wygrywał ten turniej wielkoszlemowy aż dziewięciokrotnie.

Sytuacja sprzed roku sprawiła, że Djoković stracił w oczach opinii publicznej w kraju, ale dyrektor turnieju, Craig Tiley, liczy, że jego rodacy nadal będą wspierać Serba tak jak w ubiegłych latach. - Mam duże zaufanie do australijskiej publiczności. Jesteśmy bardzo dobrze wykształconym społeczeństwem pod względem sportowym. Szczególnie ci, którzy przychodzą na tenis, kochają ten sport, uwielbiają oglądać wielkość, wspaniały atletyzm, świetne mecze — powiedział.

Dwanaście miesięcy temu podrażniona została duma Djokovicia również pod względem sportowym. W 2022 roku jego ulubionym turnieju wielkoszlemowym triumfował Rafa Nadal, przez co uciekł mu w liczbie najbardziej prestiżowych tytułów. Hiszpan ma ich na swoim koncie 22. Natomiast Serb jedno mniej.