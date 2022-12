Anglicy wybrali TOP 5 wydarzeń w tenisie w tym roku. Jest i wyczyn Igi Świątek

Rok 2022 w tenisie przyniósł nam mnóstwo niezapomnianych wrażeń, m.in. dwa triumfy Igi Świątek w turniejach wielkoszlemowych i zajęcie przez nią pozycji liderki światowego rankingu. Brytyjski dziennik "Guardian" pokusił się o wytypowanie pięciu najważniejszych wydarzeń momentów w tenisie w kończącym się roku. Wśród wymienionych jest wyczyn Polki.

Świątek wyróżniona przez "Guardiana"

Brytyjczycy potraktowali cały okres dominacji Świątek jako jeden z najważniejszych momentów w światowym tenisie. Polka przejęła pozycję liderki rankingu WTA po tym, jak karierę zakończyła Ashleigh Barty. Australijka zawnioskowała też, żeby nie klasyfikować jej w kolejnych zestawieniach, na czym zyskała Świątek. Na Wyspach Brytyjskich spodziewano się częstej rotacji na pierwszym miejscu, ale polska tenisistka nie daje siebie zrzucić z tronu. Panuje w kobiecym tenisie od 4 kwietnia.

Znamienna jest też seria zwycięstw Świątek. Nie przegrała 37 kolejnych pojedynków. Takiej serii świat dawno nie widział. Po drodze wygrała na kortach w Indian Wells, Miami, Rzymie, drugi raz w karierze triumfowała we French Open. Została zatrzymana dopiero na Wimbledonie. Później zwyciężyła na US Open, potwierdzając tylko, że jest obecnie najlepszą tenisistką świata.

Świątek wykorzystała status najlepszej zawodniczki świata w najlepszy możliwy sposób

"Guardian" podziwia dokonania Polki, ale jednocześnie żałuje, że nigdy nie doszło do prawdziwej rywalizacji z Barty o miano najlepszej na świecie.

Inne wyjątkowe momenty

Wśród najważniejszych chwil w światowym tenisie gazeta wskazała pożegnanie z karierą Sereny Williams i Rogera Federera. Oboje byli jednymi z najlepszych w historii. Amerykanka na lata zdominowała dyscyplinę. Szwajcar zaś miał godnych rywali w postaci Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia. Łzy Hiszpana po ostatnim meczu Federara podczas Laver Cup są dowodem na wielkie znaczenie Federera dla tego sportu. "Na nowo zdefiniowali pojęcie długowieczności" - czytamy.

"Guardian" opisuje też aferę z deportowaniem Djokovicia z Australii, przez co nie mógł zagrać na Australian Open. Odmówił szczepienia przeciwko COVID-19, argumentując, że ma zdrowotne przeciwwskazania do przyjęcia szczepionki. Jednak rząd Australii był nieugięty, nie chciał dopuścić Serba do udziału w turnieju, traktował niezaszczepionego tenisistę jako zagrożenie dla innych. Ostatecznie Djoković został deportowany, co oznaczało zakaz wjazdu do Australii na kilka lat. Jednak tam rząd się zmienił i patrzy na sprawę Serba bardziej przychylnym okiem.

Świątek dała najlepszy dowód na to, że jest prawdziwą mistrzynią. "Efektownie i bezdyskusyjnie"

Według Brytyjczyków kluczowy był też zakaz udziału dla rosyjskich i białoruskich tenisistów w Wimbledonie. Decyzja organizatorów spotkała się z krytyką ATP i WTA, które odpowiedziały nieprzyznaniem punktów rankingowych za turniej Wielkiego Szlema. Federacje uznały, że naruszono regulamin.

Jako jedno z najważniejszych tenisowych wydarzeń wybrano objawienie Carlosa Alcaraza. Nastolatek to czysty talent. Wygrał US Open i od razu został najmłodszym w historii liderem rankingu. Jest pierwszym od 2003 r. który przejął pozycję lidera po nowojorskim turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej wygrał turnieje w w Miami, Barcelonie i Madrycie, pokonał m.in. Nadala i Djokovicia.