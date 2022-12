Navratilova nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o Igę Świątek. "Nie widzę nikogo"

Nowy sezon WTA zbliża się wielkimi krokami. To będzie bardzo ważny czas dla Igi Świątek, która będzie bronić wielu punktów zdobytych w poprzednim sezonie. Czy ktoś może jej poważnie zagrozić? Zdaniem Eda McGrogana i Davida Kane'a taką rywalką może być Aryna Sabalenka. - Gra Sabalenki jest po prostu wystarczająco mocna, by przynajmniej wytrzymać symfonię strzałów Świątek. Musi stać się bardziej konsekwentna, aby być postrzegana jako prawdziwa rywalka - stwierdził McGrogan.

Martina Navratilova rozmawiała z oficjalną stroną WTA przed startem sezonu 2023. Dziennikarz zapytał legendarną tenisistkę, czy Iga Świątek utrzyma pozycję liderki rankingu w przyszłym roku. Navratilova nie miała żadnych wątpliwości. - Nie widzę nikogo, kto mógłby strącić Igę z tronu. Ona jest bardzo konsekwentna, a dodatkowo wygrywa turnieje wielkoszlemowe. Ma obie te rzeczy w tym samym czasie - powiedziała.

Navratilova zwróciła uwagę na to, jaką zmianę wprowadziła Iga Świątek w poprzednim sezonie. - Iga w zeszłym roku zaczęła więcej atakować przy siatce i to zrobiło wielką różnicę. Zobaczymy, czy teraz wprowadzi jakieś zmiany i coś doda do swojej gry. Myślę, że w nowym sezonie zobaczymy więcej zawodniczek, które wychodzą do przodu i atakują przy siatce. Maria Sakkari to robi dzięki swojej szybkości i z łatwością wygrywa punkty. To samo Barbora Krejcikova - dodaje Navratilova.

Jak wygląda kalendarz Igi Świątek na starcie nowego sezonu? Po występach w Światowej Lidze Tenisa polska tenisistka wystąpi w turnieju drużyn mieszanych, czyli United Cup (29 grudnia - 8 stycznia). Następnie Świątek będzie rywalizować w turnieju w Adelajdzie (9-14 stycznia), a od 16 stycznia czeka ją walka w pierwszym turnieju wielkoszlemowym, czyli Australian Open. Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek w Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.