Iga Świątek doceniona w Europie. Brawo, brawo. Wyprzedziła gigantów sportu

Polska Agencja Prasowa co roku organizuje plebiscyt, w którym 20 agencji prasowych wybiera wspólnie najlepszego sportowca Europy minionych 12 miesięcy. Do tej pory wygrywało go troje Polaków: biegacz Zdzisław Krzyszkowiak (1958), lekkoatletka Irena Szewińska (1966 i 1974) oraz piłkarz Robert Lewandowski (2020). W 2022 roku do tego grona dołącza Iga Świątek.

Iga Świątek najlepszym sportowcem Europy w 2022 roku

W 2022 roku Iga Świątek wygrała osiem turniejów, w tym dwa Wielkie Szlemy: French Open oraz US Open. Od 4 kwietnia Polka pozostaje liderką światowego rankingu WTA i dominuje kobiecy tenis, za co Międzynarodowa Federacja Tenisowa przyznała jej tytuł mistrzyni świata w 2022 roku.

Wysiłek i osiągnięcia 21-latki docenili dziennikarze głosujący w Ankiecie PAP-u i przyznali jej 118 punktów. Ankietowane redakcje przedstawiały swoje listy dziesięciu najlepszych sportowców w minionym roku. Polka znalazła się na 15 z 20 z nich. Pięciokrotnie była pierwsza, dwukrotnie druga i trzykrotnie trzecia.

Tym samym najlepsza sportsmenka 2022 roku wyprzedziła Maxa Verstappena i Armanda Duplantisa o 12 punktów. Pierwszy obronił w tym roku tytuł mistrza świata w Formule 1, a drugi pobił rekord świata w skoku o tyczce (6,21 m) i został mistrzem Europy.

Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: tenisista Carlos Alcaraz, tenisista Rafael Nadal, piłkarz Kylian Mbappe, biathlonista Johannes Thingnes Boe, biegaczka narciarska Therese Johaug, pływak David Popovich i kolarz Jonas Vingegaard.

W Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na dziesięciu najlepszych sportowców roku w Europie najczęściej, bo aż 16 razy triumfowali przedstawiciele i przedstawiciele tenisa. Byli to: Steffi Graf (1988, 1989), Stefan Edberg (1990), Martina Hingis (1997), Roger Federer (2004-2007), Rafael Nadal (2008, 2010), Novak Djoković (2011, 2015, 2018 i 2021) oraz Iga Świątek (2022). Ponadto Federer z pięcioma wygranymi na koncie pozostaje rekordzistą plebiscytu.

Wyniki 65. Ankiety Polskiej Agencji Prasowej na dziesięciu najlepszych sportowców roku w Europie: