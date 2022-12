Nadal: Od tego momentu rok był dla mnie katastrofą

Rafael Nadal ma za sobą bardzo dobry sezon. Wygrał wielkoszlemowe zmagania podczas Australian Open i French Open, stając się jedynym tenisistą z 22. tytułami najważniejszych imprez w historii. Hiszpan pokazał tym samym ogromną wolę walki, bowiem na przestrzeni roku prześladowały go liczne problemy zdrowotne. Po wygraniu rywalizacji w Paryżu rozważał nawet zakończenie kariery.

Nadal podsumował miniony sezon, problemy zdrowotne dały mu popalić. "Od tego momentu rok był dla mnie katastrofą"

- Po zwycięstwie w Roland Garros byłem szczęśliwy, ale jednocześnie pomyślałem, że jeśli nie zostanie znalezione rozwiązanie medyczne dla mojej stopy, będę musiał przejść na emeryturę, ponieważ nie mogłem dalej walczyć z przewlekłymi bólami. Później nowe leczenie zadziałało i na poziomie psychicznym też czułem się dużo lepiej - przyznał Nadal w rozmowie z "Marką".

Do rywalizacji w Paryżu Hiszpan podchodził z kontuzją stopy i dzięki skutecznej pomocy medycznej udało mu się wygrać. Inaczej było podczas wcześniejszej rywalizacji w Indian Wells. W półfinałowym meczu z Carlosem Alcarazem Nadal złamał żebro. - Tego dnia, w szatni, ledwo mogłem oddychać, ale zdecydowałem się zagrać w finale (przeciwko Taylorowi Fritzowi, red.), ponieważ powiedzieli mi, że to prawdopodobnie skurcz mięśni. Oczywiście, gdybym wiedział, że mam złamane żebro, nie podszedłbym do finału - stwierdził.

Niestety nie był to koniec kłopotów zdrowotnych 36-latka. W drodze po trzeci wielkoszlemowy tytuł w sezonie na kortach Wimbledonu naderwał on mięśnie brzucha i musiał poddać półfinałowy mecz z Nickiem Kyrgiosem. - Od tego momentu rok był dla mnie katastrofą, a na tydzień przed US Open ponownie zerwałem mięśnie brzucha. Nikomu jednak o tym nie powiedziałem, bo miałem już dość mówienia o smutkach - zdradził Nadal, który kolejny sezon rozpocznie od zmagań w United Cup.

Hiszpańska legenda sezon zakończyła na 2. miejscu w rankingu ATP z dorobkiem 6020 punktów. Na pozycji lidera plasuje się Alcaraz (6830 pkt), a podium uzupełnia Casper Ruud (5820 pkt).

