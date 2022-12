Komentator tenisa szczerze o Idze Świątek i jej mankamentach. "Potrzeba zmiany"

Iga Świątek jest liderką światowego rankingu WTA od początku kwietnia. W zeszłym sezonie wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, a niebawem rozpocznie rywalizację w Australian Open. I choć gra Polki wydaje się perfekcyjna, to eksperci zauważają jeden mankament. Jest nim gra na kortach trawiastych.

Dawid Olejniczak o Idze Świątek. Porównał ją do Agassiego. "Trzeba przypomnieć, że jako juniorka wygrała Wimbledon"

Były tenisista, a obecnie komentator, Dawid Olejniczak w rozmowie z portalem WP SportoweFakty ocenił, że Idze Świątek w lepszej grze na trawie może pomóc...zmiana nastawienia. - Iga potrzebuje jeszcze kilku sezonów, a przede wszystkim zmiany podejścia. Już przed Wimbledonem mówiła, że na trawie się czuje źle, że to nie jest jej nawierzchnia - powiedział i dodał: - Dla osoby patrzącej z boku to podejście było negatywne, a trzeba przypomnieć, że Iga jako juniorka wygrała Wimbledon.

Ekspert porównał liderkę światowych list do Andre Agassiego, który podobnie jak Iga miewał problemy z nawierzchnią trawiastą. - Chciałbym tak nie potrafić grać na kortach trawiastych, żeby takie wyniki osiągać. Agassi również w początkowych latach nie radził sobie na kortach trawiastych, a koniec końców Wimbledon wygrał. To kwestia czasu i z każdym rokiem powinno być coraz lepiej.

Olejniczak zastanawiał się też nad tym, czy Polka rozegra kolejny bardzo dobry sezon. Nie miał wątpliwości. - Nie będzie o to łatwo, lecz jest to w jej zasięgu. Nie wykluczam, że takie sezony w przyszłości Iga zanotuje. Bilans zwycięstw do porażek, wygranych turniejów jest bardzo imponujący. Może mieć trudności, bo pojawiają się zawodniczki, które są w stanie jej zagrozić - ocenił.

