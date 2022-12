Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek - Rybakina? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek (1. WTA) dominuje na kortach towarzyskiego turnieju World Tennis League w Dubaju. Polka w pierwszym meczu rozprawiła się z mistrzynią WTA Finals Caroline Garcią (4. WTA) 6:3, 6:4; następnie 6:4, 6:3 ograła Anastasiję Pawluczenkową (368. WTA), a w piątek zdeklasowała Arynę Sabalenkę (5. WTA) wygrywając 6:1, 6:3. W ostatnim meczu turnieju czeka ją starcie z Jeleną Rybakiną.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Świątek - Rybakina. Starcie dwóch mistrzyń

Organizacja turnieju w Dubaju to istny bałagan. Według pierwszych doniesień Iga Świątek miała zagrać ponownie z Rosjanką Anastasiją Pawluczenkową, która ostatecznie zagra w finale miksta. Z tego powodu polska tenisistka zagra z Jeleną Rybakiną (21.WTA). Dzięki temu zestawieniu zobaczymy na koncie mistrzynie trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych z 2022 roku. Świątek ma na koncie wygrane we French Open i US Open, a Rybakina zwyciężyła w Wimbledonie.

Kazaszka w turnieju towarzyskim grała z Sabalenką, którą pokonała 0:6, 6:1, 10:6 (trzeci set był grany do dziesięciu wygranych punktów) oraz Garcię 7:5, 6:1. Ze Świątek miała okazję rywalizować tylko raz, podczas turnieju WTA w Ostrawie w 2021 roku. Wtedy Raszynianka zwyciężyła 7:6, 6:2.

Świątek traktuje występ w Dubaju jako element przygotowań do kolejnego sezonu. Nie zamierza skupiać się na wyniku, ważniejsza jest zabawa i nauka. - Jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. Mogę dzielić kort z najlepszymi tenisistami na świecie, dlatego jest to doskonałe uczucie. W tym turnieju nie liczy się wynik, ponieważ jest to turniej pokazowy. Liczy się to, aby dać kibicom pokaz pięknego tenisa - powiedziała po meczu z Garcią.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Świątek - Rybakina. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Świątek z Rybakiną odbędzie się w sobotę 24 grudnia. Początek o godzinie 15:00. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ SPORT oraz na stronie internetowej Canal+Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.