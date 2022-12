"Może być wzorem dla Igi Świątek". Jako jedyna przebiła Polkę

Mimo młodego wieku Iga Świątek jest już najlepszą zawodniczką w historii polskiego tenisa. Uznaliśmy jako Sport.pl, że warto docenić jej osiągnięcia. By podsumować ten wyjątkowy, przełomowy w jej karierze rok, zorganizowaliśmy plebiscyt "The Best of Iga", w którym dziennikarze z całego świata wybierają jej najlepszy mecz, największy sukces, najgroźniejszą rywalkę oraz najlepszą wypowiedź. Premiera we wtorek i środę na Sport.pl i Gazeta.pl.

To nie był łatwy wybór, bo Iga Świątek przegrała w tym roku zaledwie dziewięć spotkań i w pełni zdominowała rozgrywki WTA. Żadna z tenisistek nie wygrała z nią dwóch spotkań w tym sezonie. Zdaniem naszych jurorów najgroźniejszą rywalką Igi Świątek w roku 2022 była Caroline Garcia.

Zobacz wideo „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Tak wyglądało wydarzenie

Garcia miała więcej punktów od Świątek

Tenisistki zmierzyły się w tym roku dwukrotnie. W lipcu lepsza była Garcia. Okoliczności tej porażki były wyjątkowo przykre dla Świątek. Nie dość, że Francuzka pokonała ją w ćwierćfinale w Warszawie, tuż po przerwaniu jej serii zwycięstw na Wimbledonie, to jeszcze turniej w stolicy Polski organizował tata Igi, Tomasz.

Tamten występ Garcii był popisowy. Do dziś kibice tenisa pamiętają, jak agresywnie atakowała serwis Świątek, głęboko wchodząc do kort przy jej podaniu (zwłaszcza drugim). Cały czas zmuszała liderkę rankingu do obrony. Tenisistka z Francji wygrała cały turniej BNP Paribas Poland Open.

W listopadzie Świątek zrewanżowała się za tamtą porażkę podczas imprezy WTA Finals w Fort Worth. Polka wygrała mimo, że początek meczu znów należał do rywalki. Wynik 6:3, 6:2 może imponować, bo Garcia w kolejnych dniach wygrała całą imprezę kończącą sezon. Ogólny bilans spotkań Polki z Francuzką wynosi 2:1 dla naszej reprezentantki, która pokonała przeciwniczkę także trzy lata temu w Cincinnati.

Caroline Garcia w drugiej połowie tego roku weszła na bardzo wysoki poziom. Wygrała cztery turnieje - każdy na innej nawierzchni. Największe sukcesy to triumf w Turnieju Mistrzyń oraz półfinał US Open. Licząc od lipca, zdobyła najwięcej punktów ze wszystkich zawodniczek sklasyfikowanych w rankingu WTA - więcej nawet od Igi Świątek.

Garcia zanotowała niesamowity awans. Sezon 2022 rozpoczynała na 75. miejscu na świecie, kończyła jako światowa "czwórka". W Teksasie w imprezie WTA Finals triumfowała mimo, że kilka dni przed turniejem rozstała się z trenerem, a podczas decydującego meczu o wyjściu z grupy z Darią Kasatkiną przeżyła na korcie atak paniki, o czym opowiedziała na pomeczowej konferencji prasowej. 29-letnia Francuzka po czterech latach wróciła do ścisłej czołówki. W sierpniu 2018 także była na czwartym miejscu w rankingu WTA.

'The Best of Iga' Sport.pl

"Rzadko spotykany styl"

Na Francuzkę głosował u nas m.in. Mario Sergio Cruz z największego brazylijskiego portalu tenisowego Tenis Brasil. - Caroline jest jedyną zawodniczką, która pokonała w tym roku Igę na mączce. Francuzka miała świetny sezon. Pokazała bardziej agresywny styl gry, zwłaszcza po powrocie po kontuzji stopy. To bardzo niebezpieczna przeciwniczka, która ma świetny serwis i jest zdolna do wielu zwycięstw - mówi Sport.pl.

- Stawiam na Francuzkę ze względu na regularność w grze w drugiej części sezonu i umiejętność utrzymania tempa, jakie Iga narzuca w czasie wymiany na korcie - argumentuje w rozmowie z nami Marcos Zugasti. Zugasti to najbardziej znany dziennikarz tenisowy w Argentynie, który pomaga także w organizacji wielu turniejów w swoich kraju.

Podobnie uważa Tomasz Wolfke. - Garcia pokazała w drugiej połowie sezonu, że wreszcie dojrzała i okrzepła psychicznie - bo techniczne umiejętności od dawna miała na bardzo wysokim poziomie. Jest i będzie dla Polki niezwykle trudną rywalką także dlatego, że gra w coraz rzadziej spotykanym, ofensywnym stylu, z częstszymi niż u innych wypadami do siatki, w czym może być dla naszej reprezentantki wzorem do ulepszania jej gry - analizował komentator Eurosportu, który od ponad 30 lat pracuje w mediach.

Jabeur też wyróżniana

Część naszych jurorów zagłosowała na Ons Jabeur. Wśród nich był m.in. Sasa Ozmo z serbskiego Sportklubu. Ozmo to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy tenisowych na świecie, znany z wywiadów m.in. z Novakiem Djokoviciem.

Z kolei Diego Jimenez z największego hiszpańskiego portalu tenisowego Punto de Break przekonywał: "Wiem, że Iga wygrała z Ons w tym roku oba mecze, ale Jabeur uważam za jedyną tenisistkę, która może wytrzymać rywalizację z Polką w kolejnych latach. Jej styl gry, różnorodność zagrań i zmiany szybkości uderzeń mogłyby zaszkodzić Polce bardziej, gdyby Tunezyjka miała więcej pewności siebie".

28-letnia Ons Jabeur zanotowała najlepszy sezon w karierze. Od kilku miesięcy jest wiceliderką rankingu WTA. Pod nieobecność Igi Świątek zaimponowała zwłaszcza w Madrycie, w pięknym stylu wygrywając turniej rangi WTA 1000. Doszła w ostatnich miesiącach do finałów Wimbledonu i US Open.