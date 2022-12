Iga Świątek wykorzystała status najlepszej zawodniczki świata w najlepszy możliwy sposób

Mimo młodego wieku Iga Świątek jest już najlepszą zawodniczką w historii polskiego tenisa. Uznaliśmy jako Sport.pl, że warto docenić jej osiągnięcia. By podsumować ten wyjątkowy, przełomowy w jej karierze rok, zorganizowaliśmy plebiscyt "The Best of Iga", gdzie dziennikarze z całego świata wybierają jej najlepszy mecz, największy sukces, najgroźniejszą rywalkę oraz najlepszą wypowiedź. Premiera we wtorek i środę na Sport.pl i Gazeta.pl

Iga Świątek nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach społecznych. Angażuje się w tematykę zdrowia psychicznego, wspiera instytucje zajmujące się tym problemem. Polka nie milczała także w momencie, gdy w lutym rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę.

Iga Świątek stała się nieformalną ambasadorką ukraińskiej sprawy na Zachodzie. Występuje na korcie z ukraińską wstążką na czapce, nie zapomina o niej nawet na pomeczowych konferencjach prasowych. Jako pierwsza w świecie tenisa w tak mocnych słowach wypowiadała się o wojnie, starała się przypominać o działaniach zbrojnych w Ukrainie. Wykorzystała do tego idealną okazję, jaką była ceremonia wręczenia nagród po finale Roland Garros w Paryżu.

Iga Świątek o Ukrainie

Nasi jurorzy wybrali właśnie tamtą przemowę jako jej "wypowiedź roku".

- Na koniec chcę powiedzieć coś do Ukrainy: bądźcie silni. Wojna wciąż trwa. Od mojej przemowy w Dausze liczę, że przy każdej kolejnej sytuacja będzie lepsza. Cały czas mam tę nadzieję. Cały czas staram się wspierać Ukrainę - mówiła polska tenisistka.

- Ta wypowiedź pokazuje ogromną świadomość Igi w tematach, które bezpośrednio sportu nie dotyczą. A to z kolei świadczy o tym, że przy tak ogromnym sukcesie nie jest oderwana od rzeczywistości - przekonuje Joanna Sakowicz-Kostecka z Canal Plus Sport.

'The Best of Iga' Sport.pl

- To był wyjątkowy finał dla Igi i Coco, dwóch młodych zawodniczek, które zabierają głos w ważnych sprawach społecznych. Iga jest również bardzo aktywna w tematyce zdrowia psychicznego, a Coco walczy z rasizmem i przemocą polityczną w USA - wskazuje Mario Sergio Cruz z serwisu Tenis Brasil.

Cały świat zachwyca się zaangażowaniem Polki

- Najważniejsze było wyczucie czasu i stąd wybrałem wypowiedź Igi na temat inwazji na Ukrainę podczas Roland Garros. Iga pokazała, że jest gotowa wykorzystać status najlepszej zawodniczki na świecie, aby zabierać głos w ważnych sprawach - argumentuje z kolei Courtney Walsh z "The Australian".

- To niesamowite widzieć, jak sportowiec będący na szczycie w swojej dyscyplinie - zwłaszcza ktoś tak młody - konsekwentnie mówi o tak ważnej sprawie, jak wojna - przekonuje Yasmin Syed z brytyjskiego "Daily Express".

Mario Boccardi z włoskiego "Sportface" podkreślił, że "Iga jako najlepsza tenisistka świata w piękny sposób wsparła kraj i ludzi, którzy cierpią w sposób, jaki większość z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić".

Kilku naszych ekspertów zagłosowało także na wypowiedź Igi Świątek po finale turnieju w Ostrawie. Polka przegrała wtedy z Barborą Krejcikovą, ale była wzruszona, jak wielu kibiców z Polski przybyło ją wspierać. - Jak zaczęłam płakać w tym ostatnim gemie, to nie było zbyt profesjonalne, ale płakałam ze szczęścia, bo po prostu spełniły się wszystkie moje marzenia niezależnie od tego, czy przegrywam, czy wygrywam - mówiła nasza tenisistka.

Wzruszające słowa z Ostrawy

Za tą wypowiedzią głosował m.in. Luca Fiorino ze stacji SuperTennisTV. - Wierzę, że w tym zdaniu Iga pokazała swoją ludzką stronę. Okazało się, że mimo niesamowitej serii w tym roku, świetnych wyników, jest też człowiekiem. To wiadomość do tych, którzy traktują sportowców jak roboty. Tak nie jest, co Iga udowadnia swoimi słowami - tłumaczył Włoch.

- To zdanie bardzo dobrze podsumowuje miłą i uroczą osobowość bardzo dobrej dziewczyny, która na korcie zmienia się w niezwykle nieustępliwą i waleczną tenisistkę. Sekretem sukcesu Igi jest radość z gry, a nie koncentracja tylko na wynikach - mówi z kolei Hiszpan Diego Jimenez z portalu tenisowego Punto de Break. Podobnie uważa Tomasz Tomaszewski z Polsatu Sport: - To piękna wypowiedź Igi, który dotyka istoty sportu.