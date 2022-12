Magic touch Igi Świątek, Co za akcja w wykonaniu Polki [WIDEO]

To był dziewiąty gem pierwszego seta. Przy remisie 4:4 serwowała liderka światowego rankingu, Iga Świątek i prowadziła w gemie 30:15. Doszło do ładnej wymiany, w której od początku dominowała polska tenisistka. W wymianie zagrała mocny forhend tuż przy narożniku kortu i Anastasija Pawluczenkowa (368. WTA) obroniła się wysokim zagraniem. Polka wtedy dobrze odegrała drajwem forhendowym, znów w ten sam narożnik. Rosjanka odegrała oburęcznym bekhendem tuż za siatkę, ale Świątek świetnie skończyła akcję - pięknym stop wolejem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna radość kibiców z Argentyny! Te łzy wzruszenia mówią wszystko

Tylko ona może powstrzymać Świątek w 2023 roku. Eksperci wymieniają jedno nazwisko

Magic Touch Igi Świątek

- To jest tak zwany Magic Touch. Z dużym spokojem Iga odebrała tę piłkę - skomentowała to zagranie Klaudia Jans-Ignacik.

Iga Świątek pokonała Pawluczenkową 6:4, 6:3. Było to dla niej drugie zwycięstwo w towarzyskim turnieju World Tennis League w Dubaju. Wcześniej Polka wygrała ze zwyciężczynią ostatniego turnieju mistrzyń WTA Finals, Caroline Garcią (4. WTA) 6:3, 6:4.

Świątek traktuje występ w Dubaju jako element przygotowań do kolejnego sezonu. Nie zamierza skupiać się na wyniku, ważniejsza jest zabawa i nauka. - Jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. Mogę dzielić kort z najlepszymi tenisistami na świecie, dlatego jest to doskonałe uczucie. W tym turnieju nie liczy się wynik, ponieważ jest to turniej pokazowy. Liczy się to, aby dać kibicom pokaz pięknego tenisa - powiedziała po meczu z Garcią.

Rywalka Świątek rzuca rękawicę. W tym widzi swoją szansę. "Nie ma co ukrywać"

Świątek jest w drużynie "Latawców" z Kanadyjką Eugenie Bouchard, Duńczykiem Holgerem Rune oraz Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem. W turnieju rywalizują jeszcze trzy zespoły: "Orły", "Jastrzębie" i "Sokoły". W pierwszej fazie każda z drużyn rozegra po trzy spotkania. Dwie najlepsze ekipy trafią do finału. Spotkanie o tytuł zaplanowano na 24 grudnia.