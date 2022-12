Iga Świątek wygrała pięć gemów z rzędu i zanotowała drugie zwycięstwo w Dubaju

Iga Świątek (1. WTA) znakomicie rozpoczęła rywalizację w towarzyskiej World Tennis League w Dubaju. Polka reprezentuje zespół o nazwie "Latawce" i już w pierwszym spotkaniu w nieco ponad godzinę rozprawiła się ze zwyciężczynią ostatniego turnieju mistrzyń WTA Finals, Caroline Garcią (4. WTA) 6:3, 6:4. Francuza występuje w zespole "Orły". Teraz przed 21-latką drugi pojedynek. Jej rywalką będzie Anastasija Pawluczenkowa (368. WTA). Rosjanka nie grała w singlu przez pół roku, od turnieju w Rzymie.

W pierwszym gemie Świątek nie miała większych problemów i pewnie utrzymała swoje podanie. W drugiej odsłonie Pawluczenkowa zaczęła od dwóch błędów, ale szybko wróciła do gry. Doszło do równowagi, a to oznaczało, że następny punkt wygrywa (w tym turnieju nie gra się na przewagi). Akcja była ozdobą całego meczu. Obie zawodniczki popisały się znakomitą grą w obronie, ale górą była Świątek, która wyszła na prowadzenie 2:0.

Nie cieszyła się nim jednak długo. Na korcie nie było widać ogromnej dysproporcji sił, którą sugerował ranking. Pawluczenkowa potrafiła zrobić Idze krzywdę zagrywką i dobrymi uderzeniami. A Świątek popełniała sporo błędów. Rosjanka szybko wróciła do gry i wyrównała stan rywalizacji, a potem sama przełamała Igę i prowadziła 4:3.

Potem mecz wyglądał, jakby Świątek powiedziała sobie, że żarty się skończyły. Popełniała mniej błędów, a cześciej zaczęła mylić się Rosjanka, zwłaszcza przy akcjach blisko siatki. Świątek bardzo szybko uzyskała przełamanie powrotne, a potem wyszła na prowadzenie. W ostatnim gemie znowu przełamała Pawluczenkową i wygrała pierwszego seta 6:4.

W drugim obie wygrały swoje pierwsze podania, ale w trzecim secie Pawluczenkowa przełamała Igę, mimo że było już 40:15 dla Polki. Wydawało się, że pierwsza rakieta świata szybko wróci do gry, bo w następnym gemie prowadziła już 40:0. Ale Pawluczenkowa popisała się błyskawicznymi akcjami i natychmiast wyrównała. Bekhend, forhend, wolej, a na końcu Świątek się pomyliła. Na przełamanie musiała czekać do szóstego gema. Pawluczenkową zawiódł wówczas serwis. W decydującym momencie popełnił podwójny błąd serwisowy i zrobił się remis.

Końcówka drugiego seta przypominała końcówkę pierwszego. Pawluczenkowa nagle przygasła, a Świątek robiła swoje. Wygrała kolejnego gema do zera, a w następnym znowu przełamała rywalkę. W ostatniej partii przegrywała 0:30, ale nie pozwoliła Rosjance wrócić do gry. Świątek wygrała drugą partię 6:3.