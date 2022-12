Tylko ona może powstrzymać Świątek w 2023 roku. Eksperci wymieniają jedno nazwisko

Iga Świątek zdominowała rywalizację na światowych kortach w poprzednim sezonie. Wygrała aż 69 spotkań, dodatkowo zanotowała serię 37. zwycięstw z rzędu. Wygrała łącznie osiem turniejów, w tym wielkoszlemowe French Open i US Open. Przed startem kolejnych rozgrywek pojawia się pytanie, czy liderka rankingu WTA znajdzie godną siebie przeciwniczkę.

Eksperci wskazali, kto może powstrzymać Świątek w kolejnym sezonie. "Gra siłowa Sabalenki może okazać się antidotum"

Eksperci portalu wskazują jedną zawodniczkę, która może zagrozić Polce. To Aryna Sabalenka, która ma niekorzystny bilans meczów przeciwko Świątek (2-4). Wygrała z nią jednak w listopadowym WTA Finals. - Uważam, że jest najlepszą kandydatką do zagrożenia Polce. Gra Sabalenki jest po prostu wystarczająco mocna, by przynajmniej wytrzymać symfonię strzałów Świątek. [...] Musi stać się bardziej konsekwentna, aby być postrzegana jako prawdziwa rywalka, ale poczyniła już kilka kroków do przodu - przekonywał dziennikarz Ed McGrogan.

Podobnego zdania jest David Kane. - Gra siłowa Sabalenki może okazać się antidotum na niezrównaną mieszankę inteligencji na korcie i atletyzmu Świątek, a jeśli uda jej się zachować cierpliwość i dyscyplinę, które pokazała w Fort Worth [tam rozgrywano WTA Finals - przyp. red.], fani tenisa będą mogli po raz pierwszy podziwiać bardzo ekscytującą rywalizacją - podkreślił dziennikarz.

Steven Tignor zwrócił też uwagę na wielką rywalkę liderki rankingu WTA z tego sezonu, Ons Jabeur. - Mecze Świątek kontra Jabeur byłyby pociągającym zderzeniem stylów i wrażliwości; ale Sabalenka może mieć większe szanse na pokonanie Świątek we własnej grze - stwierdził.

