"Dzika karta" za nazwisko. Kontrowersyjna decyzja przed Australian Open

Pierwszy turniej wielkoszlemowy w nowym sezonie odbędzie się już w styczniu. Organizatorzy Australian Open opublikowali listy uczestników rywalizacji, które uzupełnią zwycięzcy kwalifikacji. Pięć miejsc w głównej drabince zajmą zawodnicy, którzy zagrają z tzw. dziką kartą. W rywalizacji kobiet jedno z takich wyróżnień otrzymała Venus Williams.

Venus Williams wyróżniona przez organizatorów Australian Open. "Dzika karta", jakich zdecydowanie za dużo

Dla 42-letniej już Amerykanki będzie to 22. występ na kortach w Melbourne. Starsza z sióstr Williams zadebiutowała w AO w 1998 roku, ale nigdy nie udało jej się wygrać turnieju. Najbliżej sukcesu była w 2003 i 2017 roku, kiedy dotarła do finału. Tam dwukrotnie musiała uznać wyższość swojej siostry, Sereny.

Po świetnym w swoim wykonaniu 2017 roku siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie notowała już tak dobrych występów w najważniejszych imprezach. W 15. występach osiągnęła najwyżej 3. rundę. W ubiegłym roku zaprezentowała się tylko w US Open, w którym odpadła już po pierwszym spotkaniu. To nasuwa pytanie o zasadność przyznania Williams "dzikiej karty" do rywalizacji w Melbourne. Jedynym wytłumaczeniem jest uhonorowanie ćwierćwiecza od jej pierwszego występu, w którym dotarła do ćwierćfinału.

Wiadomo, że 42-latka jest daleka od wysokiej formy, na co wskazuje 1007. miejsce w rankingu WTA. Tym samym nie odegra ona znaczącej roli w turnieju. Organizatorzy lubią jednak "doceniać" w ten sposób klasowe zawodniczki. Przykładem może być "dzika karta" dla Samanthy Stosur podczas ubiegłorocznego AO lub przepustka do głównej drabinki Wimbledonu dla Sereny Williams. Pierwsza odpadła w 2. rundzie, a 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa poległa już w meczu otwarcia.

Czy takie wyróżnienia są jednak komukolwiek potrzebne? Organizatorzy może chcą w ten sposób okazać szacunek zawodniczkom, ale może lepszym rozwiązaniem byłoby danie szansy młodym, perspektywicznym tenisistkom? Dla nich może to być ważny krok w zawodowej karierze, a dla legend kolejny dowód na to, że ich czas już minął.

Rywalizacja o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w nowym sezonie odbędzie się w dniach 16-29 stycznia. Najwyżej rozstawioną tenisistką będzie liderka rankingu WTA, Iga Świątek.

