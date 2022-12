Iga Świątek w jednym teamie z Djokoviciem i Muguruzą. "Witamy w rodzinie"

Iga Świątek ma za sobą niesamowity, historyczny sezon. 21-latka zdominowała rywalizację w kobiecym tenisie. Wygrała osiem tytułów, w tym dwa kolejne turnieje wielkoszlemowe - French Open i US Open. Zanotowała również imponującą serię 37 zwycięstw z rzędu. Ostatecznie triumfowała w 67 spotkaniach, a przegrała tylko 9 razy. Dodatkowo nieprzerwanie od 4 kwietnia jest liderką rankingu WTA. To wszystko sprawiło, że Świątek została przed kilkoma dniami ogłoszona najlepszą tenisistką 2022 roku.

Iga Świątek podpisała umowę z IMG Tennis

To jednak nie koniec wyróżnień dla Polki. 15 grudnia oficjalne konto IMG Tennis ogłosiło na Twitterze, że agencja menadżerska podpisała umowę ze Świątek. Firma współpracuje już z nr 1. światowego rankingu mężczyzn Carlosem Alvarezem, a także m.in. z Novakiem Djokoviciem i Garbine Muguruzą. W przeszłości pracowała również z inną polską tenisistką - Agnieszką Radwańską. "Witamy w rodzinie. Witamy Igę Świątek, światowy numer jeden" - napisali w poście przedstawiciele agencji.

Iga Świątek nie miała menadżera, odkąd we wrześniu skończyła współpracę z Pauliną Wójtowicz. Podpisanie umowy z IMG Tennis, to duży krok dla 21-letniej Polki. Dołączyła tym samym do jednej z najlepszych firm menadżerskich na świecie.

Już za kilka dni Iga Świątek weźmie udział w Światowej Lidze Tenisa. Turniej odbędzie się w dniach 19-24 grudnia w Dubaju. Oprócz polskiej tenisistki będzie można tam zobaczyć takie gwiazdy jak Novak Djoković, Nick Kyrgios, Paula Badosa czy triumfatorka WTA Finals Caroline Garcia.

Zaledwie parę dni po Światowej Lidze Tenisa nasza zawodniczka wystąpi w pierwszej edycji nowego turnieju tenisowego drużyn mieszanych - United Cup. Impreza odbędzie się w dniach 29 grudnia - 8 stycznia. Na kortach w Australii pojawią się również Magda Linette i Hubert Hurkacz.

W turnieju będzie rywalizować sześć grup, a w skład każdej wejdą trzy zespoły - razem 18 drużyn. Każdy "pojedynek" będzie składał się z dwóch singli kobiet i mężczyzn oraz miksta. Co ważne, tylko dwie grupy, a więc sześć drużyn, będzie walczyć w danym mieście.

Później triumfatorzy każdej z dwóch grup w danym mieście powalczą między sobą o awans do Final Four. Ten etap rywalizacji odbędzie się w dniach 6-8 stycznia. Do najlepszej czwórki dostaną się zwycięzcy z poszczególnych miast i zespół z najlepszym bilansem spoza tej trójki. Organizatorzy przewidzieli również dużą pulę nagród - 15 milionów dolarów.